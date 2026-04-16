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Auf diesen Inseln sehen Sie den schönsten Sonnenuntergang
© Getty Images

Laut Ranking

Auf diesen Inseln sehen Sie den schönsten Sonnenuntergang

16.04.26, 13:42
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Manche Dinge werden nie langweilig. Vor allem nicht, wenn die Sonne langsam im Meer versinkt und laut TUI Ranking ist der Sonnenuntergang auf diesen Inseln besonders schön.

Sonnenuntergänge am Strand gehören zu den wohl beliebtesten Urlaubsmotiven überhaupt. Kaum ist die Sonne am Horizont, wird das Handy gezückt und schon landet der nächste „Golden Hour“-Moment auf Instagram. Dass das längst mehr als nur ein nettes Extra ist, zeigt eine Studie: Laut einer Auswertung von TUI aus dem Jahr 2025 geben 61 % der Befragten an, dass die „Instagrammability“ bei der Wahl ihrer Urlaubsdestination eine Rolle spielt. Aber wo lohnt sich der Blick in den Himmel besonders? 

1. Ibiza: Die unangefochtene Sonnenuntergangs-Königin

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Die Antwort ist eindeutig: Ibiza. Mit rund 1,4 Millionen Posts rund um Sonnenuntergänge trägt die Insel ihren Spitznamen „Sonneninsel“ absolut verdient. 

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2. Mallorca: Klassiker mit Postkarten-Garantie

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Knapp dahinter folgt Mallorca mit etwa 1,34 Millionen Beiträgen. Die Insel bietet eine Mischung aus dramatischen Felsküsten und ruhigen Buchten – perfekt für alle, die es etwas entspannter mögen als auf Ibiza, aber trotzdem nicht auf spektakuläre Ausblicke verzichten wollen. 

3. Mykonos: Sonnenuntergang trifft Glamour

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Auf Mykonos wird der Sonnenuntergang zur Bühne. Mit 1,16 Millionen Posts gehört die griechische Insel zu den absoluten Favoriten. Besonders rund um die berühmten Windmühlen oder „Little Venice“ entstehen Bilder, die direkt nach „Sommer, Aperol und gute Entscheidungen“ aussehen. 

4. Malta: Geschichte trifft Golden Hour

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Auch Malta mischt vorne mit mit rund 1,05 Millionen Sonnenuntergangs-Posts. Hier trifft warmes Abendlicht auf historische Kulissen. Die Kombination aus Meer, Architektur und Licht sorgt für besonders stimmungsvolle Momente. 

5. Madeira: Naturkino pur

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Etwas weniger offensichtlich, aber nicht weniger beeindruckend: Madeira. Mit über 700.000 Beiträgen punktet die Insel vor allem mit spektakulären Naturkulissen. Hier schauen Sie nicht nur aufs Meer, sondern oft auch über Berge und Wolken hinweg. 

 

Ob Ibiza, Mallorca oder Mykonos, Europas Inseln liefern den perfekten Rahmen für diese magischen Momente.

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