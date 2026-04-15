Frühlingserwachen: Die besten Wanderungen für das 20-Grad-Wochenende in Österreich

Das Wochenende verspricht traumhafte Frühlings-Temperaturen von über 20 Grad, das heißt: Raus in die Natur! Es ist höchste Zeit, die verstaubten Wanderschuhe aus dem Schrank zu kramen, denn der Frühling lädt uns ein, Österreichs schönste Regionen neu zu entdecken.

Die malerischen Traumpfade und vielfältigen Landschaften machen Österreich zum unangefochtenen Wander-Hotspot in Europa. Doch gerade zum Saisonstart muss es nicht immer hochalpin sein. Während die hohen Gipfel oft noch in tiefen Schnee gehüllt sind, locken die Täler bereits mit angenehmen Temperaturen und einer Blütenpracht. Zur Inspiration haben wir für Sie die absoluten Top-Routen herausgesucht, Frühlingsgefühl-Garantie inklusive.

Oberösterreich: Hohe Dirn – Hintsteinrunde

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Ein echtes Highlight für Naturfans! Vom idyllischen Gehöft Hintsteiner wandern Sie gemütlich über eine Forststraße hinauf zum Gipfel der Hohen Dirn. Oben angekommen, belohnt ein herrlicher Panoramaweg entlang des Kamms, der Sie in nur 20 Minuten zur urigen Anton-Schosser-Hütte führt. Wer ein wenig Action mag, wird den Abstieg lieben: Relativ steil und an den spannendsten Stellen mit Seilen versichert, geht es abenteuerlich bis zum Luagstadel und zurück zum Ausgangspunkt.

Tirol: Tiefenbachklamm

Der Frühling ist die beste Zeit für diese spektakuläre Klamm. Ohne Gegenverkehr können Sie jetzt tief durchatmen und dem Rauschen des Wassers lauschen. Besonders beeindruckend: Im Frühling leuchtet die Brandenberger Ache in einem intensiven Blau-Türkis, das fast unwirklich wirkt.Jjetzt gehört die Natur fast Ihnen allein.

Salzburg: Pfarrersattelweg

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Ein Blütenmeer trifft auf Seepanorama. Aus dem Kiental bei Steinbach am Attersee führt diese familienfreundliche Tour über den Pfarrersattelweg. Durch saftig grüne Wälder und über weite Wiesen wandern Sie sanft bergauf. Das absolute Highlight? Wenn der Frühling hier sein buntes Blumenkleid ausrollt und sich hinter jeder Biegung neue, atemberaubende Blicke über den funkelnden Attersee eröffnen.

Vorarlberg: Blumen- und Kräuterwanderung Valleu

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Blumenliebhaber, aufgepasst! Diese Wanderung im Montafon ist wie Balsam für die Augen. Startpunkt ist die majestätische Barockkirche in Bartholomäberg. Von dort geht es über Lutt zur Parzelle Valleu und über Marentes wieder zurück. Genau jetzt im Frühling stehen die Bergwiesen in voller Pracht. Wenn sich das bunte Blütenmeer im Vordergrund mit der schroffen, noch oft schneebedeckten Bergkulisse des Verwalls im Hintergrund vereint, schlägt jedes Wanderherz höher.

Niederösterreich: Türnitzer Alpen

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Ein kleiner, feiner Abenteuerpfad, der überrascht: Direkt vom Zentrum in Kirchberg führt diese Runde durch eine fast urwaldartige Landschaft über den Rücken des Hauswaldbergs. Das Ziel ist die Leopoldswarte. Hier erwartet Sie ein atemberaubender Kontrast: Unten im Tal ist alles in ein leuchtendes Frühlingsgrün getaucht, während der majestätische Ötscher in der Ferne noch sein weißes Schneekleid trägt. Über den geheimnisvollen Schleichgraben geht es schließlich zurück in den Ort.

Burgenland: Friedensweg in Bad Tatzmannsdorf

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Manchmal braucht man keinen Adrenalinkick, sondern einfach einen Weg für die Seele. Von Bad Tatzmannsdorf führt der Friedensweg über Drumling nach Stadtschlaining. Das Highlight ist die beeindruckende, aufwendig restaurierte Friedensburg, die heute als Zentrum der Friedensforschung dient. Mit weiten Ausblicken bis zum Hochwechsel und einer idyllischen Landschaft ist dieser Weg das perfekte, ruhige Erlebnis, um die Gedanken einfach mal schweifen zu lassen.