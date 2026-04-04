Bewegung, Natur & Wellness im Mühlviertel erleben

Zwischen Hügeln und Wäldern bietet Bad Zell aktive Erholung auf höchstem Niveau: Wandern, Biken und moderne Therapie verschmelzen zu einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Natur, Bewegung und Entschleunigung machen das Mühlviertel zum idealen Rückzugsort für neue Energie.

Stilvoll Relaxen. Im Hotel Lebensquell****/Bad Zell trifft Wellness auf Gesundheitskonzept. © Hotel Lebensquell

Wer im Alltag ständig unter Strom steht, findet in Bad Zell einen Ort, an dem Bewegung, Natur und Entschleunigung eine kraftvolle Einheit bilden. Eingebettet in die sanften Hügel des Mühlviertels entfaltet sich hier ein Gesundheitskonzept, das weit über klassische Kurangebote hinausgeht – und dabei vor allem eines in den Mittelpunkt stellt: aktive Erholung.

Zwischenstromwiese. Malerische Auen entlang des jakobswegs laden zur Rast an der Aist ein. © TVBMuehlviertel/WalchAndreas

Wandern, Biken, Kraft tanken

Ein echtes Highlight ist der Johannesweg. Die landschaftliche Vielfalt des nordöstlichen Mühlviertels sorgt mit glasklaren Bächen, satten Mischwäldern und imposanten Granitformationen für das perfekte Naturerlebnis. Bei einer Wanderung am 84 km langen spirituellen Johannesweg kann man sich auf das Wesentliche besinnen und den eigenen Akku wieder aufladen. Die aussichtsreiche Tour in zwölf Stationen führt den Wanderer zu zahlreichen Kraftplätzen und fünf Gipfelkreuzen.

Ruine Ruttenstein. Mittelalterliches Flair mit Ausblick. © Andreas Walch Photography

Wer die Herausforderung annimmt, wird beeindruckt sein von den vielen kulturellen Highlights wie den Burgruinen Ruttenstein und Prandegg – und natürlich der Mühlviertler Gastfreundschaft. Urlaubsbauernhöfe, Blockhäuser, Gasthöfe und kleine Qualitätshotels garantieren einen entspannten und unvergesslichen Aufenthalt auf der Mühlviertler Alm. Unter dem Motto „von der Johanneskirche in Bad Zell zum Johannesbrunnen in Pierbach“ veranstaltet das Kulturforum Bad Zell wieder geführte 4-Tages-Touren am Johannesweg mit einem erfahrenen Wanderführer von 20. bis 23. Mai und von 21. bis 24. Oktober.

Bogenschiessen als perfekte Kombination aus Sport und Achtsamkeit. © TVB Muehlviertel/Justin Berlingerer Fotografie

Naturerlebnisse & besondere Aktivitäten

Auch Radfahrer kommen auf ihre Kosten: Ein gut ausgebautes Netz an Radwegen bietet abwechslungsreiche Touren – von entspannten Genussstrecken bis hin zu anspruchsvollen Mountainbike-Routen. Besonders reizvoll ist die mehrtägige „Tour de Alm“, die durch Wälder, Täler und zu beeindruckenden Naturdenkmälern führt. Die Mehrtages-Mountainbike-Tour im unteren Mühlviertel zählt 188 km und 5.410 Höhenmeter, ist bestens beschildert und für E-Mountainbiker wie auch Genussmountainbiker geeignet.

Wer es außergewöhnlicher mag, versucht sich im Bogenschießen – eine Aktivität, die Konzentration, Körpergefühl und innere Ruhe fördert.

Abwechslung: Bad Zell und Umgebung mit einer Segway-Tour erkunden. © TVBMuehlviertel/PiaPaulinecPhotography

Oder erkunden Sie die Region bei einer Segway-Tour, die moderne Mobilität mit Naturerlebnis verbindet. Die Touren führen durch malerische Hügelketten und historische Landschaften, geprägt von uraltem Granit. Unterwegs laden Einkehrmöglichkeiten zu regionaler Kulinarik ein. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Familien – für jeden ist die passende Route dabei. Besonders lohnenswert sind Ausflüge zu den Burgruinen Ruttenstein und Prandegg, die Geschichte, Natur und herrliche Ausblicke perfekt verbinden.

www.ma-s.at

Geheimnisse der Landschaft

Waldluftbaden. Ein besonderes Erlebnis ist zudem das sogenannte Waldluftbaden: Tief durchatmen, die Stille spüren und die heilsame Atmosphäre des Waldes aufnehmen – eine Form der Entschleunigung, die nachweislich Körper und Geist stärkt. Mit ausgebildeten Begleitern stehen verschiedene Angebote mit unterschiedlichen Themen zur Auswahl.

Geheimnisse des Tanner Moors. Das Tanner Moor bei Liebenau im Mühlviertel ist 12.000 Jahre alt und nahezu unberührt – ein Ort voller Mythen. Auf 930 m Seehöhe, im Gebiet des Weinsberger Granits, türmen sich Torfschichten bis 10 m hoch. Vom Moor gespeist, lädt der romantische Rubner Teich zum Abkühlen und Staunen ein. Seltene Pflanzen und Auwild machen jeden Spaziergang zu einem Erlebnis. Im Moorstüberl gibt es eine wohlverdiente Jause mit Blick auf diese urtümliche Natur.

Hoch zu Ross: die schönsten Reitwege findet man im Mühlviertel. © OÖ Tourismus GmbH/Susanne Enzenberger

Hoch zu Ross. Das Mühlviertel zählt auch zu den Paradiesen für Reiter. Auf über 700 Kilometern markierter Wege lässt sich die Region auch vom Pferderücken aus entdecken. Routen wie der JohannesRITT eröffnen völlig neue Perspektiven auf die Landschaft und verbinden Bewegung mit einem Gefühl von Freiheit.

Kulturinteressierte zieht es hingegen auf den Burgen- und Schlösserweg: Auf rund 87 Kilometern führt dieser durch die bewegte Geschichte der Region – vorbei an Ruinen, restaurierten Anlagen und noch heute bewohnten Schlössern.

Wellness mit Weitblick

Im Zentrum dieses vielseitigen Angebots steht das Hotel Lebensquell Bad Zell. Das Vier-Sterne-Superior-Haus verbindet auf elegante Weise Gesundheitskompetenz mit entspanntem Wellnessurlaub. Großzügige Innen- und Außenpools, eine weitläufige Saunalandschaft und stilvolle Ruhezonen schaffen Raum zum Abschalten. Nach einem aktiven Tag in der Natur genießen Gäste hier wohltuende Regeneration – sei es bei einer Massage, im warmen Wasser oder bei einem Blick in die hügelige Landschaft. Besonders geschätzt wird die Kombination aus therapeutischen Anwendungen und klassischem Wellnessangebot. Moderne Einrichtungen wie die Ganzkörperkältekammer oder Anwendungen mit natürlichem Radon ergänzen das Angebot und sorgen für nachhaltige Erholung. Gleichzeitig setzt das Haus auf regionale Kulinarik und eine persönliche Atmosphäre, die den Aufenthalt abrundet.

Ganzheitliches Erlebnis

Bad Zell versteht sich nicht nur als Kurort, sondern als Lebensraum für Gesundheit. Im Gesundheitsresort greifen medizinische Betreuung, aktive Therapie und Freizeitgestaltung nahtlos ineinander. Gäste können zwischen klassischen Kuraufenthalten, präventiven Programmen und privaten Gesundheitsauszeiten wählen – stets begleitet von erfahrenen Fachkräften. Doch es ist vor allem die Verbindung aus Bewegung und Natur, die Bad Zell so besonders macht. Ob beim Wandern, Radfahren oder einfach beim Innehalten im Wald – hier wird Gesundheit erlebbar.

Die besten Hotel-Adressen für Ihren Gesundheits-Urlaub im Mühlviertel



Hotel Lebensquell****s/Bad Zell. Wellnesshotel bietet ruhige Zimmer. Hotel- restaurant kredenzt regionale sowie saisonale Schmankerl. Wellnessbereich Elementarium mit Sauna- und Wasseroase. Massagen und Beautybehandlungen. 1N im DZ inkl. HP für 2 Pers. ab 352,80 Euro. www.lebensquell-badzell.at

Kurhotel Bad Zell. Komfortable Zimmer mit Bad. Restaurant setzt auf regionale Produkte und serviert gängige Diätformen. Wohlfühl-Hallenbad (31 °C) und Saunaoase. Massageangebote. 1N im DZ inkl Frühstück für 2 Pers. ab 158 Euro. www.kurhotel-badzell.at

Hotel Fürst***/Unterweissenbach. Individuell gestaltete Zimmer und ein voll ausgestattetes Apartment für bis zu 4 Personen. Restaurant, Wellnessbereich und Fahrradverleih. 2N im DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 402 Euro. www.fuerstlich.at

Hotel Rockenschaub****/Liebenau. Kleines, feines familiengeführtes Wohlfühlhotel mit Garten. 3N im DZ inkl. HP für 2 Pers. ab 692,40 Euro. hotel-rockenschaub.at

verfasst von Irene Stelzmüller