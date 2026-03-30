Vollmond am 2. April 2026: Für 3 Sternzeichen verändert der "Pinke Mond" alles

Am 2. April 2026 um 4:12 Uhr (MESZ) erreicht der Mond im Sternbild Waage seine volle Pracht – der sogenannte „Pinke Mond“. Welche drei Sternzeichen er besonders beeinflusst, verraten wir hier.

Am 2. April 2026 um 4:12 Uhr erreicht der Vollmond im charmanten und harmoniebedürftigen Zeichen Waage seinen Höhepunkt – der sogenannte „Pinke Mond“. Keine Sorge: Rosa leuchtet er nicht – sein Name stammt von der nordamerikanischen Blume Phlox, die im Frühling in kräftigem Pink blüht. Für uns ist er dennoch ein kraftvolles Symbol für Neubeginn, emotionale Klarheit und das Aufdecken dessen, was bisher im Verborgenen schlummerte.

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Vollmond am 2. April

Der April-Vollmond fällt in die Widder-Waage-Achse, das Spannungsfeld zwischen Ich und Wir. Das bedeutet: Alte Konflikte, unausgesprochene Gefühle oder Ungleichgewichte in Beziehungen könnten jetzt hochkommen. Dank der Verstärkung durch Jupiter wirken Emotionen dadurch intensiver, alles wird lauter, größer und deutlicher.

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Für diese Sternzeichen verändert sich alles

Auf drei Sternzeichen wirkt der Vollmond dieses Mal besonders intensiv. Für sie ist der „Pinke Mond“ am 2. April nicht nur ein atemberaubender Anblick am Nachthimmel – er ist ein Spiegel für Beziehungen, Selbstliebe und innere Balance. Wer sich von seiner Energie leiten lässt, kann Klarheit, Harmonie und eine Portion Mut für Veränderungen gewinnen.

1. Widder (21. März – 20. April)

Für Widder geht es um Identität und Partnerschaften. Alte Missverständnisse oder unausgesprochene Konflikte können nun ans Licht kommen. Nutze diese Energie, um ehrlich über deine Bedürfnisse zu sprechen. Mutige Gespräche bringen Klarheit – und wer sich traut, wird überrascht sein, wie stark Nähe und Vertrauen wachsen können.

2. Waage (24. September – 23. Oktober)

Die Waage steht ohnehin für Ausgleich und Fairness – jetzt zeigt der Vollmond, wo die Waage ins Wanken geraten ist. Beziehungen, Freundschaften oder sogar Arbeitskollegen könnten Ungleichgewichte offenbaren. Die Chance: Loslassen, was nicht guttut, und echte Harmonie schaffen.

3. Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Krebse spüren den Vollmond besonders stark in Familie und Zuhause. Alte Wunden, Spannungen mit Geschwistern oder dem Partner können jetzt auftauchen. Doch es ist auch eine Zeit der Heilung: Wer genau hinsiehst, kann liebevolle Lösungen finden und emotionale Verbindungen stärken.