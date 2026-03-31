April 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im April auf Ihr Sternzeichen zukommt.
Der April 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der April für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.
Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das April-Monatshoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Geben Sie sich nicht streitlustig und führen Sie sich lieber die Vorzüge bewährten Zusammenhalts vor Augen. Es geht jetzt darum, vernünftige Grenzen zu definieren.
- Gesundheit: Mars in Ihrem Zeichen bringt einen Energieschub. Rennen Sie nur nicht gegen saturnische Widerstände an. Krafteinsatz braucht jetzt vor allem vernünftiges Augenmaß.
- Beruf: Jetzt ist Initiative angesagt. Mars und Merkur sind Ihnen gewogen, Sie kommen mit Ihren Vorhaben zügig voran. Achten Sie aber auf solide finanzielle Absicherung!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Sie stehen jetzt wieder ganz hoch im Kurs. Venus in Ihrem Zeichen lässt Sie besonders begehrenswert erscheinen. Singles dürfen auch ruhig mal die Initiative ergreifen.
- Gesundheit: Seien Sie bereit für einen kraftvollen Start ins Frühjahr! Überwinden Sie Ihre Bequemlichkeit und verordnen Sie sich mehr Sport, um sich richtig in Form zu bringen!
- Beruf: Jetzt dürfen Sie sich entschlossen an die Umsetzung neuer Pläne machen. Freuen Sie sich auf positive Resonanz, Unterstützung, gutes Teamwork und finanzielle Erfolge!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Jetzt erwachen wohl auch bei Ihnen Frühlingsgefühle. Ideal, um mal Nägel mit Köpfen zu machen. Unter der Stier-Venus sind ohnehin nur ernsthafte Absichten gefragt.
- Gesundheit: Nach der Konfusion der Wochen davor geht es ab dem 10.4. wieder zügig dahin. Ab dem 16.4. sind Sie auch mental wieder in Form. Machen Sie sich sportlich frühlingsfit!
- Beruf: Ab Mitte des Monats sehen Sie wieder klarer und können die Planung neuer Vorhaben finalisieren. Sie haben jetzt auch genügend Energie, um Neues entschlossen anzupacken.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Ziehen Sie erst einmal vernünftige Grenzen für sich selbst, denken Sie über Ihre Einstellung und Erwartungen nach und lassen Sie sich nicht zu Entscheidungen drängen!
- Gesundheit: Es wird anstrengend: Mit dem Widder-Mars kommt auch Saturn ins Spiel. Ergo ist erhöhte Vorsicht geboten. Schonen Sie sich und leben Sie möglichst gesundheitsbewusst.
- Beruf: Jetzt könnten sich die saturnischen Widerstände stärker bemerkbar machen. Cool bleiben und wirtschaftlich absichern ist die wichtigste Devise. Bloß nicht impulsiv reagieren!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, mehr zu verlangen, als man zu geben bereit ist. Wer Grenzen nicht respektiert, könnte bis 24.4. vor verschlossenen Türen stehen.
- Gesundheit: Ab 10.4. steht Mars im Widder und bringt Ihnen einen enormen Energieschub, physisch und mental. Sie blühen auch richtig auf, was Ihrem Selbstbewusstsein sehr guttut.
- Beruf: Mars und Merkur sind Ihnen ab Mitte des Monats ganz besonders gewogen. Der richtige Zeitpunkt, um neue Initiativen zu setzen und Projekte mit Nachdruck zu verfolgen.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Ab 10.4. nimmt Ihre Entschlossenheit schon spürbar zu. Gut so, denn unter der Stier-Venus kommen Sie bis 24.4. hervorragend an. Nicht zögern, Chancen am Schopf packen!
- Gesundheit: Ab dem 10.4. ist auch die herausfordernde Mars-Opposition überstanden, sodass Sie wieder mehr Gas geben können. Tun Sie aber auch sportlich mehr für Ihr Wohlbefinden!
- Beruf: Jetzt wird es Zeit zu handeln! Legen Sie mit neuen Zielsetzungen los, bewerben Sie sich für neue Aufgaben! In wirtschaftlichen Fragen sollten Sie aber noch nachschärfen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mars kündigt rauen Gegenwind an. Zum Glück sind Sie imstande, vernünftige Grenzen zu ziehen, auch für sich selbst. Reden ist wichtig, um Missverständnisse zu klären.
- Gesundheit: Saturn könnte sich unter der Mars-Opposition unüberhörbar zu Wort melden. Nehmen Sie den Fuß vom Gas und drosseln Sie Ihr Tempo, um sich nicht vollends zu verausgaben.
- Beruf: Seien Sie unter der Mars-Opposition ab 10.4. auf große Herausforderungen gefasst, die einen kühlen Kopf verlangen. Streitfragen sollten Sie nicht eskalieren lassen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Übertreiben Sie es nicht mit Ihrer Entschlossenheit, denn unter der Stier-Venus will man seine Grenzen respektiert wissen. Zurückhaltung, sonst droht Enttäuschung!
- Gesundheit: Nach wie vor starker Rückenwind durch Mars, Jupiter und Merkur. Setzen Sie Ihre Kräfte aber gezielt und vernünftig dosiert ein. Sport ist jetzt ein perfektes Ventil.
- Beruf: Jetzt dürfen Sie sich ruhig ein wenig kämpferischer geben, um Ihre Ambitionen mit dem nötigen Nachdruck zu verfolgen. Bis 24.4. aber finanziell etwas vorsichtiger!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Der Frühling fordert sein Recht, allerdings zieht Venus klare Grenzen. Wenn Sie damit gut umgehen können und auch mehr Sinn für Romantik zeigen, ist alles in Butter.
- Gesundheit: Die Pause hat sich gelohnt: Ab dem 10.4. sind Sie wie ausgewechselt und in Ihren Energien kaum zu bändigen. Vom 16.4. an sind Sie auch mental in absoluter Hochform.
- Beruf: Enormer Aufwind ab dem 10.4. Ihre beruflichen und geschäftlichen Ambitionen werden von Merkur ab 16.4. unterstützt. Der richtige Zeitpunkt, um neu durchzustarten.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Ab dem 10.4. bläst scharfer Gegenwind. Venus zeigt allerdings, dass man großes Interesse an Ihnen hat. Gehen Sie vorsichtig damit um, spielen Sie nicht mit dem Feuer!
- Gesundheit: Sie haben sich hoffentlich gut erholt, denn unter dem aggressiven Widder-Mars könnten Stress und Anstrengungen überhandnehmen. Schalten Sie daher rechtzeitig zurück!
- Beruf: Mars sorgt jetzt für enorme Unruhe und Turbulenzen. Speziell ab Mitte des Monats ist mit Differenzen und Streit zu rechnen. Finanziell ist aber nichts zu befürchten.
Wassermann (21. Januar – 19. Februar)
- Liebe: Mars verleiht Ihren Ambitionen großen Nachdruck. Aber ohne Geduld lässt sich trotzdem nichts bewegen. Der Respekt vor Grenzen anderer sollte an erster Stelle stehen.
- Gesundheit: Ab dem 10.4. steigt Ihr Tatendrang wieder deutlich an, neue Kräfte regen sich. Nutzen Sie diese Aufbruchsstimmung in den Frühling, um sich sportlich fit zu trimmen!
- Beruf: Sie dürfen sich jetzt energischer für Ihre Interessen einsetzen, zumal ab Mitte des Monats auch neue Ideen auf Realisierung pochen. Nur kein finanzielles Risiko!
Fische (20. Februar – 20. März)
- Liebe: Sie werden immer mutiger. Die Sicherheit, die Sie ausstrahlen, wirkt sich auch auf Partnerschaften erfrischend aus. Junge Liebe darf jetzt Nägel mit Köpfen machen.
- Gesundheit: Bis 9.4. sind Sie kaum zu halten und auch mental enorm stark. Damit sind Sie sicher auch dem hohen Tempo unter dem Widder-Mars gewachsen. Nur nicht zu viel des Guten!
- Beruf: Sie dürfen jetzt ruhig ein bisschen energischer und entschlossener werden. Vor allem sind klare Zielvorgaben wichtig. Wirtschaftlich kompetente Ratgeber schaden auch nicht.
Neuer Monat, neue Möglichkeiten!