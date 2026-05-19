Gehen Sie im Sommer auf ein Konzert? Dann befolgen Sie unbedingt DIESE Styling-Regel

Wer diesen Sommer auf ein Konzert geht, braucht längst mehr als nur ein Ticket. Von Harry Styles bis Pitbull: Konzert-Outfits sind zum eigenen Popkultur-Phänomen geworden und der Fitcheck gehört mittlerweile fast genauso dazu wie die Musik selbst.

Früher ging es bei Konzerten vor allem darum, was die Stars auf der Bühne tragen. Heute sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Denn mittlerweile wird mindestens genauso genau darauf geachtet, was eigentlich das Publikum anhat. Konzert-Outfits sind längst nicht mehr einfach nur „irgendwas Bequemes“, sondern ein fixer Teil der gesamten Erfahrung geworden. Spätestens seit Harry Styles am Wochenende seine neue „Together, Together“-Tour in Amsterdam gestartet hat, fällt auf: Konzertmode hat inzwischen komplett ihren eigenen Kosmos entwickelt. Die Crowd dort wirkte teilweise wie eine Mischung aus Fashion Week, Tumblr 2014 und einer überdimensionalen Pinterest-Wand. Und genau das ist mittlerweile gewollt.

Konzerte sind die neuen Motto-Partys

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Denn das sogenannte „Method Dressing“, das man bisher eher von Red Carpets kannte, hat längst die Konzertwelt übernommen. Früher passten Stars ihre Looks an Filme oder Rollen an - heute passen Fans ihre Outfits an die Ästhetik ihrer Lieblingsartists an. Was mit Taylor Swift und der legendären „Eras Tour“ so richtig Fahrt aufgenommen hat, ist mittlerweile überall angekommen. Fans erscheinen nicht mehr einfach auf Konzerten - Fans „dress to match the era“. Farben, Songtexte, Albumästhetik oder ikonische Accessoires werden plötzlich zu Dresscodes. Und ehrlich? Genau das macht inzwischen einen riesigen Teil der Stimmung aus.

Harry Styles bringt Retro-Glam zurück

Besonders auffällig war das jetzt bei Harry Styles. In Amsterdam dominierten bunte Strumpfhosen, Polka Dots, Herzmuster, Krawatten, Retro-Schnitte und jede Menge Glitzer. Viele Looks wirkten wie moderne Discofits mit leichtem Vintage-Touch, passend zur Ästhetik seines neuen Albums. Überall Discoball-Referenzen, auffälliges Color Blocking und dieser typische „Ich bin die Hauptfigur meines eigenen Indie-Films“-Vibe. Genau darum geht es mittlerweile bei Konzertmode: nicht nur ein Outfit tragen, sondern eine komplette Stimmung verkörpern.

Zara Larsson setzt auf Beach-Girl-Energy

Auch bei Zara Larsson zeichnet sich inzwischen ein ganz klarer Konzert-Look ab. Dort geht alles eher in Richtung Beach-Girl-Summer mit Y2K-Einschlag. Bikinioberteile, Baby-Tees, Miniröcke mit Blumenmustern, Pailletten und auffällige Farbkombinationen wie Pink und Türkis dominieren aktuell die Crowd. Es wirkt fast wie eine Mischung aus Popstar-Backstage-Fotos aus den frühen 2000ern und einem perfekten Sommerurlaub auf Hawaii. Hauptsache ein bisschen shiny, ein bisschen verspielt und definitiv fototauglich.

Und dann gibt es noch Pitbull

Während manche Konzertästhetiken eher stylish oder nostalgisch wirken sollen, geht es bei Pitbull inzwischen einfach nur noch um maximalen gemeinsamen Spaß. Dort hat sich nämlich ein völlig eigener Running Gag etabliert: Fans erscheinen mit Glatzenhauben, schwarzem Anzug, schwarzer Krawatte und Sonnenbrille - komplett im „Mister Worldwide“-Look. Dazu wird kollektiv „Dale!“ gerufen und das Konzert verwandelt sich praktisch in eine riesige Meme-Party. Und genau das zeigt eigentlich perfekt, worum es bei diesen neuen Konzert-Outfits geht: gemeinsam Teil einer bestimmten Welt sein.

Ohne TikTok wäre das alles nie so groß geworden

Natürlich spielt Social Media dabei eine riesige Rolle. Denn mittlerweile gehört der Fitcheck fast genauso zum Konzert wie die eigentliche Setlist. Vor der Arena werden Spiegelvideos gedreht, TikToks aufgenommen und „Get Ready With Me“-Clips gepostet. Oft wird der Konzertlook schon Wochen vorher geplant, gespeichert und mit Freund:innen abgestimmt.

Oder anders gesagt: „Pics or it didn’t happen“ gilt inzwischen definitiv auch für Konzert-Outfits.

Der wichtigste Styling-Tipp für IHR nächstes Konzert?

Ganz einfach: den Vibe mitnehmen. Was war das letzte Album? Welche Farben dominieren die Ära? Gibt es ein bestimmtes Motiv, ein Signature-Piece oder vielleicht sogar einen Insider-Witz unter den Fans? Genau solche Details landen mittlerweile im Outfit. Und das Beste daran: Die Menschen um Sie herum verstehen die Referenz sofort. Denn bei Konzert-Looks geht es längst nicht mehr nur darum, gut auszusehen. Fans wollen Teil der Welt ihrer Lieblingsartists werden, zumindest für einen Abend. Das Outfit wird dadurch fast wie ein kleines Ticket in eine bestimmte Ästhetik oder Stimmung.

Konzerte sind heute eben nicht mehr nur Musikveranstaltungen. Sie sind gleichzeitig Fashion-Event, Social-Media-Moment und kollektive Main-Character-Fantasie.