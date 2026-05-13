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Ronaldo
© Getty

In der 98. Minute

Mega-Patzer kostet Ronaldo 1. Wüsten-Titel

13.05.26, 10:21
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Ein Eigentor von Al-Nassrs Torhüter Bento verhinderte die vorzeitige Meisterfeier 

Cristiano Ronaldo hat den vorzeitigen Gewinn seines ersten Meistertitels in Saudi-Arabien verpasst. Der 41-Jährige kam am Dienstagabend mit seinem Club Al-Nassr nach einem Gegentor in der 98. Minute nicht über ein 1:1 gegen Verfolger Al-Hilal hinaus. Al-Nassrs Torhüter Bento ließ den Ball nach einem weiten Einwurf ins eigene Tor durchrutschen. Der im Finish ausgetauschte Ronaldo sah den Fehlgriff von der Bank aus.

Al-Nassr liegt eine Runde vor Saisonende somit weiter fünf Zähler vor Al-Hilal, das jedoch eine Partie weniger absolviert hat. Ronaldo ist seit Dezember 2022 in Saudi-Arabien aktiv, seitdem wartet der mehrfache Champions-League-Gewinner auf den Meistertitel. In dieser Saison erzielte der Portugiese bisher 26 Tore.

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