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Laimer
© Getty

Bayern-Knall

Neue Wende im Poker um Konrad Laimer (28)

Von
13.05.26, 08:57 | Aktualisiert: 13.05.26, 10:07
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Im Vertrags-Poker kommt Bewegung rein. 

Wie berichtet, gestalten sich die Verhandlungen über einen neuen Vertrag von Konrad Laimer beim FC Bayern als schwierig. Der Österreicher, der längst zum Stammspieler avancierte, forderte laut BILD für seinen bis 2027 laufenden Vertrag ein Gehalt von 12 bis 15 Mio. Euro jährlich. Die Bayern halten das für zu hoch.

Der deutsche Meister will nun sogar an Laimer ein Exempel statuieren und stellte sogar eine Trennung in Aussicht.

Neue Gespräche

Nun scheint sich die Situation aber beruhigt zu haben. Wie die BILD berichtet, kam es – nach einer langen Pause - in den vergangenen Tagen wieder zu einem Treffen. Dabei soll Laimer dem FC Bayern entgegengekommen sein und seine Forderung nach unten geschraubt haben.

laimer
© Getty Images

Eine Einigung gibt es zwar noch nicht, eine Verlängerung scheint nun aber wieder deutlich wahrscheinlicher. Beide Seiten wollen prinzipiell die Zusammenarbeit fortsetzen.

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