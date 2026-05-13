Mega-Deal: Formel-1-Team steht vor Namensänderung

Bei Alpine F1 Team könnte sich ab 2027 ein spektakulärer Umbruch anbahnen.

Mehrere internationale Medien berichten übereinstimmend, dass die Luxusmarke Gucci als neuer Titelsponsor beim französischen Rennstall einsteigen könnte. Damit würde der bisherige Partner BWT wohl nach der Saison 2026 ausscheiden – und Alpine möglicherweise sogar unter einem neuen Namen antreten. Diskutiert wird bereits die Bezeichnung „Gucci Alpine Formula One Team“.

Ausgangspunkt der Spekulationen ist ein Bericht von GPBlog, der inzwischen von mehreren internationalen Portalen aufgegriffen wurde. Demnach laufen Gespräche über einen mehrjährigen Vertrag, der Alpine Einnahmen in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro pro Jahr sichern könnte. Einzelne Medien sprechen sogar von bis zu 60 Millionen Euro jährlich – deutlich mehr als die aktuelle BWT-Partnerschaft einbringen soll.

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Eine Schlüsselrolle spielt offenbar Luca de Meo. Der frühere Renault-CEO gilt als treibende Kraft hinter Alpines Formel-1-Projekt und wechselte 2025 an die Spitze des Luxuskonzerns Kering, zu dem Gucci gehört. Dadurch entstand eine direkte Verbindung zwischen dem Rennstall und dem Modehaus. Reuters berichtete bereits vergangenes Jahr ausführlich über de Meos Wechsel zu Kering und seine enge Verbindung zur Marke Alpine.

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Mega-Deal

Für Gucci wäre der Einstieg die erste große Beteiligung in der Formel 1. Hintergrund ist der enorme weltweite Boom der Rennserie – vor allem in den USA und Europa – der längst auch Luxus- und Fashionmarken anzieht. Branchenbeobachter sehen darin einen ähnlichen Trend wie bei Partnerschaften zwischen Formel-1-Teams und Marken wie Adidas, Hugo Boss oder LVMH. Alpine könnte dabei nicht nur einen neuen Titelsponsor erhalten, sondern auch optisch einen radikalen Wandel erleben: Statt des bisherigen blau-pinken Designs wären künftig deutlich stärkere Gucci-Elemente denkbar.

Parallel dazu bleibt die Zukunft des Teams generell spannend. Medien berichten, dass für die 24 Prozent Teamanteile von Otro Capital ein Käufer gesucht wird. Zudem gab es zuletzt immer wieder Spekulationen über strukturelle Veränderungen innerhalb des Rennstalls, nachdem Alpine sportlich und organisatorisch mehrere schwierige Jahre hinter sich hat.

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Offiziell bestätigt ist der Gucci-Deal bislang allerdings nicht. Alpine betont laut mehreren Berichten lediglich, dass man fortlaufend Gespräche mit verschiedenen Marken führe. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass dem Team ab 2027 ein umfassender Neustart bevorstehen könnte – wirtschaftlich, optisch und möglicherweise sogar namentlich.