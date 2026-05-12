Rücktritt vom Rücktritt: Trainer-Legende fährt doch zur WM

Dick Advocaat ist zurück als Nationaltrainer von Curacao.

Viereinhalb Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat der 78-Jährige die Nachfolge seines Landsmanns Fred Rutten angetreten, der ihn erst Anfang des Jahres ersetzt hatte. Advocaat hatte sich damals zurückgezogen, um sich um seine kranke Tochter kümmern zu können. Rutten ebnete am Montag den Weg für die Rückkehr Advocaats, indem er seinen Hut nahm.

Teile der Mannschaft von der Karibikinsel hatten in der vergangenen Woche beim Verband darum gebeten, den Trainer zurückzuholen. Auch wichtige Sponsoren sollen sich für Advocaat ausgesprochen haben, der Curacao als bisher kleinstes Land überhaupt zu einer WM geführt hat. Rutten hatte wegen der Diskussionen um eine Auflösung seines Vertrages gebeten. Unter dem 63-Jährigen hatte Curacao zwei Freundschaftsspiele verloren. Bei seiner Premiere gab es Ende März ein 0:2 gegen China, kurz darauf unterlag die Mannschaft 1:5 in Australien.

Laut Verbandspräsident Gilbert Martina habe man Sorge gehabt, auch das Testspiel in Schottland Ende Mai zu verlieren und dann kurz vor der WM mit einer Trainerdiskussion konfrontiert zu sein. Für Advocaat wird es die dritte WM-Teilnahme als Nationaltrainer. 1994 war er mit den Niederlanden in den USA dabei, 2006 in Deutschland trainierte er Südkorea.