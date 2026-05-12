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Greil Altach
© GEPA

Sensations-Transfer

Bundesliga-Star vor Wechsel zu englichem Kult-Verein

Von
12.05.26, 20:03
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In Österreich kündigt sich ein Sensationstransfer an: Ein englischer Traditionsverein hat einen absoluten Leistungsträger aus Österreich am Radar. 

Am Wochenende steigt in der heimischen Bundesliga der letzte Spieltag. Die einzige Entscheidung, die bis jetzt gefallen ist, ist: SV Ried wird im Europa-Play-off starten, und Hartberg hat keine Chance mehr auf ein Europa-Cup-Ticket. 

Während sich die Mannschaften auf den Showdown zum Finale vorbereiten, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die nächste Saison. Im WM-Sommer kündigen sich einige Veränderungen an. Vor allem bei den Teams.

Wie nun bekannt geworden ist, könnte sich im Sommer ein spektakulärer Abgang abzeichnen. Ein englischer Traditionsverein soll großes Interesse an einem Leistungsträger in der Bundesliga haben, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft.

Millwall klopft an 

Die Rede ist von Patrick Greil. Wie die "Vorarlberger Nachrichten" berichten, soll der FC Millwall aus London den 29-jährigen Mittelfeldspieler auf seiner Wunschliste haben. Vor allem im Falle eines Altacher Abstiegs könnte der Deal zum echten Schnäppchen werden.

Patrick Greil
© GEPA

Derzeit liegt der Marktwert von Greil bei 600.000 €, ein sechsstelliges Euro-Betrag sollte für die Vorarlberger aber auf jeden Fall drin sein. In London würde er sogar auf einen alten Bekannten treffen. Thierno Ballo, mit dem er gemeinsam bei Rapid spielte, ist derzeit vom WAC nach England verliehen und könnte weiter verpflichtet werden.

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