Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Hansi Flick
© Getty

Barca-Vertrag

Verwirrung: Hansi Flick verkündet Entscheidung

12.05.26, 15:38
Teilen

Hansi Flick wird den Vertrag als Trainer des FC Barcelona um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängern.

Obwohl es bisher keine offizielle Mitteilung seitens des alten und neuen spanischen Fußball-Meisters gibt, bestätigte er indirekt entsprechende Berichte. "Haben wir es schon bekanntgegeben? Ich bin sehr glücklich, und das Erreichte gibt mir das Vertrauen, noch ein oder zwei Jahre weiterzumachen", sagte der 61-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Alaves.

Barcelona war am Sonntag drei Runden vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden. Es ist der zweite Gewinn der Primera Division in Serie. Flick hat in Katalonien in zwei Saisonen insgesamt fünf Titel errungen - je zwei in der Liga und im spanischen Supercup sowie einen im spanischen Cup.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen