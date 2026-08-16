Transfer-Hammer?
Bayern testet plötzlich diesen Flügel-Flitzer
Die Transfer-Tür war eigentlich schon zu – doch jetzt sorgt der FC Bayern plötzlich für eine Überraschung! Ein bislang weitgehend unbekannter Flügelstürmer aus Uruguay soll in München vorspielen. Und bei einem überzeugenden Auftritt könnte aus dem Test sogar mehr werden.
Wie "FCBinside" unter Berufung auf den uruguayischen Journalisten Santiago Acevedo berichtet, reist Rodrigo Dudok am Sonntag nach München. Der 19-Jährige soll rund zehn Tage beim deutschen Rekordmeister mittrainieren.
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Wer ist Bayerns geheimnisvoller Test-Flitzer?
Dudok spielt derzeit für Racing Club de Montevideo. Sein Vertrag läuft allerdings bereits Ende des Jahres aus – und genau das könnte die Personalie für Bayern zusätzlich interessant machen.
Der Youngster kann auf beiden Flügeln sowie als hängende Spitze eingesetzt werden. Zuletzt stand er in fünf Partien in Folge für Racing auf dem Platz. Auch international sammelte Dudok bereits Erfahrung im Nachwuchs: Er lief für Uruguays U17, U18 und U20 auf.
Jetzt wartet allerdings eine völlig andere Bühne: Der Teenager darf sich beim deutschen Rekordmeister präsentieren.
Schnäppchen-Deal für die Bayern?
Ob Bayern tatsächlich zuschlägt, entscheidet sich erst nach dem Probetraining. Laut "FCBinside" könnte Dudoks Vertragssituation dabei zum Trumpf werden. Weil sein Arbeitspapier im Dezember endet, wäre bei einem sofortigen Transfer nur eine vergleichsweise geringe Ablöse zu erwarten. Im Winter könnte er sogar ablösefrei wechseln.
Dabei hatten die Bayern-Bosse zuletzt mehrfach signalisiert, dass die wichtigsten Arbeiten auf der Zugangsseite erledigt sind. Nur wenn sich noch eine interessante Gelegenheit ergibt, könnte der Rekordmeister reagieren.
Und genau eine solche Gelegenheit könnte nun plötzlich aus Uruguay kommen. Zunächst muss Dudok aber auf dem Trainingsplatz zeigen, ob aus dem überraschenden Vorspielen tatsächlich ein Bayern-Transfer werden kann.
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