NBA-Schock: Grizzlies-Star Brandon Clarke (29) gestorben

Große Trauer in der Basketball-Welt. NBA-Star Brandon Clarke (Memphis Grizzlies) ist im Alter von 29 überraschend verstorben.

NBA-Profi Brandon Clarke ist, wie seine Agentur am Dienstag mitteilte, im Alter von nur 29 Jahren gestorben. "Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Verlust von Brandon Clarke", postete sein langjähriges Team, die Memphis Grizlies in einem Statement.

Seit der Forward 2019 an 21. Stelle im Draft zu den Grizlies geholt wurde, blieb er dem Team treu und erzielte im Schnitt 10,2 Punkte pro Spiel in 7 Saisonen. Zuletzt fehlte er den Grizlies allerdings öfters verletzt und kam heuer nur auf zwei Spiele.

Erst im April sorgte der 29-jährige für negative Schlagzeilen, als er im US-Bundesstaat Arkansas festgenommen wurde. Die Vorwürfe damals waren unter anderem Drogenhandel und Besitz illegaler Substanzen. Er wurde allerdings auf Kaution wieder freigelassen. Die Todesursache ist vorerst nicht bekannt.