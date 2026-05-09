Olise-Traumtor rettet Bayern vor Blamage

Der FC Bayern München rettet sich mit einem 1:0-Sieg gegen Abstiegskandidat Wolfsburg vor einer Blamage in der Bundesliga. Auf die Wölfe wartet hingegen am letzten Spieltag ein Entscheidungsspiel um den Abstieg gegen St. Pauli.

Im Abendspiel gewann Meister FC Bayern in Wolfsburg 1:0, womit Werder den Klassenerhalt geschafft hat. Heidenheim ist fix in der 2. Liga, in einer Woche geht es im direkten Duell zwischen Wolfsburg und St. Pauli darum, wer den Relegationsrang erreicht beziehungsweise als zweiter Club absteigt.

Für den entscheidenden Treffer zeichnete Michael Olise nach Vorarbeit von Konrad Laimer verantwortlich (56.). Österreichs Fußballer des Jahres wurde zur Pause eingewechselt, bei den Wolfsburgern kickte Patrick Wimmer bis zur 66. Minute. Bayerns Goalgetter Harry Kane vergab in der 36. Minute einen Elfmeter.