Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Olise Bayern
© Getty

In Wolfsburg

Olise-Traumtor rettet Bayern vor Blamage

Von
09.05.26, 20:26
Teilen

Der FC Bayern München rettet sich mit einem 1:0-Sieg gegen Abstiegskandidat Wolfsburg vor einer Blamage in der Bundesliga. Auf die Wölfe wartet hingegen am letzten Spieltag ein Entscheidungsspiel um den Abstieg gegen St. Pauli. 

Im Abendspiel gewann Meister FC Bayern in Wolfsburg 1:0, womit Werder den Klassenerhalt geschafft hat. Heidenheim ist fix in der 2. Liga, in einer Woche geht es im direkten Duell zwischen Wolfsburg und St. Pauli darum, wer den Relegationsrang erreicht beziehungsweise als zweiter Club absteigt. 

Für den entscheidenden Treffer zeichnete Michael Olise nach Vorarbeit von Konrad Laimer verantwortlich (56.). Österreichs Fußballer des Jahres wurde zur Pause eingewechselt, bei den Wolfsburgern kickte Patrick Wimmer bis zur 66. Minute. Bayerns Goalgetter Harry Kane vergab in der 36. Minute einen Elfmeter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen