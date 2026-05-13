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Manuel Neuer
© Getty

Bayern-Goalie

Spektakuläre Wende: WM-Knall um Manuel Neuer (40)

Von
13.05.26, 06:39
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Der Bayern-Goalie steht im ersten XXL-Kader von Julian Nagelsmann. 

Manuel Neuer ist zwar inzwischen bereits 40 Jahre alt, gehört aber noch immer zu den besten Torhütern der Welt. Nach der EM 2024 erklärte der Goalie seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft, nun könnte Neuer aber ein überraschendes Comeback geben.

Wie der kicker berichtet, wird die Torwartfrage intern doch noch einmal neu diskutiert. Öffentlich betonte Julian Nagelsmann zwar immer wieder, dass Neuer selbst zurückgetreten sei und Oliver Baumann als Nummer eins großes Vertrauen genieße. Hinter den Kulissen scheint die Debatte jedoch deutlich intensiver zu laufen.

Manuel Neuer
© Getty

Neuer im XXL-Kader

Dazu passt auch, dass Neuer laut kicker Teil des vorläufigen XXL-Kaders ist, den der DFB der FIFA melden musste. Dieser umfasst insgesamt 55 Spieler, davon 5 Torhüter.

Ausschlaggebend für das Umdenken dürfte vor allem Neuers starke Form in den vergangenen Wochen sein. Besonders sein Auftritt beim Sieg in Madrid erinnerte viele an seine besten Zeiten und verstärkte die Forderungen prominenter Unterstützer wie Lothar Matthäus, Felix Magath oder Benedikt Höwedes nach einer Rückkehr des Weltmeisters.

Entscheidung bis zum 21. Mai

Ein belastetes Verhältnis zwischen Nagelsmann und Neuer soll einem möglichen Comeback jedenfalls nicht im Weg stehen. Frühere Spannungen aus gemeinsamen Bayern-Zeiten gelten inzwischen als ausgeräumt, beide betonen regelmäßig ihren guten Austausch. Auch Neuers Rücktritt nach der Heim-EM soll eher aus sportstrategischen Überlegungen erfolgt sein, weil er davon ausging, dass Marc-André ter Stegen künftig die Nummer eins werden sollte.

Neuer Nagelsmann
© Getty

Spätestens am 21. Mai wird Klarheit herrschen, wenn Nagelsmann seinen endgültigen 26-Mann-Kader präsentiert. Fest steht: Sollte Neuer tatsächlich zurückkehren, dann nur mit einem klaren Signal des Bundestrainers, dass wieder auf ihn gesetzt wird.

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