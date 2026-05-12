Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Bayern-Poker: Vertreiben Hoeneß-Aussagen ÖFB-Star Laimer?
© gepa

Sauer nach Interview

Bayern-Poker: Vertreiben Hoeneß-Aussagen ÖFB-Star Laimer?

12.05.26, 23:05
Teilen

Beim FC Bayern München herrscht nach dem Aus in der Königsklasse dicke Luft. Ein Interview von Uli Hoeneß sorgt für Unruhe und belastet die Vertragsgespräche mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer massiv. 

An der Säbener Straße wird derzeit intensiv an der Kaderplanung für die Zukunft gearbeitet, doch eine Personalie sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Die Fronten zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer sind nach jüngsten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß verhärtet.

Irritation nach Hoeneß-Interview

Laut Medienberichten zeigten sich Laimer und sein Umfeld von den Aussagen des Patrons beim Sender DAZN irritiert. Hoeneß stellte unmittelbar vor dem wichtigen Spiel gegen Paris Saint-Germain klar, dass es bei den Gehaltsvorstellungen für den ÖFB-Star klare Grenzen gebe. Dabei zog der 74-Jährige einen direkten Vergleich zu Top-Stürmer Harry Kane und verdeutlichte, dass Laimer intern nicht denselben Stellenwert genieße wie der englische Superstar.

Forderungen bei Gehalt

Diese öffentliche Ansage belastet die laufenden Verhandlungen über eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Arbeitspapiers erheblich. Während zuletzt über eine Summe von 15 Millionen Euro spekuliert wurde, sollen Laimers Forderungen deutlich höher liegen. Inklusive Prämien und einer Signing Fee soll das angestrebte Gesamtpaket bis zu 20 Millionen Euro erreichen, womit der 28-Jährige zu den absoluten Spitzenverdienern aufsteigen würde.

Verhandlungen aktuell komplett festgefahren

Für die Verantwortlichen in München ist dieses finanzielle Volumen jedoch keine Option. Die Gespräche sind ins Stocken geraten, und eine schnelle Einigung scheint derzeit in weiter Ferne zu liegen. Das drohende Tauziehen zwischen dem Verein und dem Rechtsverteidiger könnte sich somit noch über einen längeren Zeitraum hinziehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen