Bayern-Poker: Vertreiben Hoeneß-Aussagen ÖFB-Star Laimer?

Beim FC Bayern München herrscht nach dem Aus in der Königsklasse dicke Luft. Ein Interview von Uli Hoeneß sorgt für Unruhe und belastet die Vertragsgespräche mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer massiv.

An der Säbener Straße wird derzeit intensiv an der Kaderplanung für die Zukunft gearbeitet, doch eine Personalie sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Die Fronten zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer sind nach jüngsten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß verhärtet.

Irritation nach Hoeneß-Interview

Laut Medienberichten zeigten sich Laimer und sein Umfeld von den Aussagen des Patrons beim Sender DAZN irritiert. Hoeneß stellte unmittelbar vor dem wichtigen Spiel gegen Paris Saint-Germain klar, dass es bei den Gehaltsvorstellungen für den ÖFB-Star klare Grenzen gebe. Dabei zog der 74-Jährige einen direkten Vergleich zu Top-Stürmer Harry Kane und verdeutlichte, dass Laimer intern nicht denselben Stellenwert genieße wie der englische Superstar.

Forderungen bei Gehalt

Diese öffentliche Ansage belastet die laufenden Verhandlungen über eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Arbeitspapiers erheblich. Während zuletzt über eine Summe von 15 Millionen Euro spekuliert wurde, sollen Laimers Forderungen deutlich höher liegen. Inklusive Prämien und einer Signing Fee soll das angestrebte Gesamtpaket bis zu 20 Millionen Euro erreichen, womit der 28-Jährige zu den absoluten Spitzenverdienern aufsteigen würde.

Verhandlungen aktuell komplett festgefahren

Für die Verantwortlichen in München ist dieses finanzielle Volumen jedoch keine Option. Die Gespräche sind ins Stocken geraten, und eine schnelle Einigung scheint derzeit in weiter Ferne zu liegen. Das drohende Tauziehen zwischen dem Verein und dem Rechtsverteidiger könnte sich somit noch über einen längeren Zeitraum hinziehen.