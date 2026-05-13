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David Alaba
© Getty

Transfer-Poker

David Alaba (33): Erster Top-Klub macht jetzt ernst

Von
13.05.26, 07:06
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Der Transfer-Poker um den ÖFB-Kapitän ist eröffnet. 

Nach fünf Jahren wird David Alaba Real im Sommer verlassen. Wie berichtet, werden die Königlichen den Vertrag des Österreichers nicht mehr verlängern, der 33-Jährige kann damit ablösefrei wechseln.

Dabei scheint es einige Interessenten in und außerhalb Europas zu geben. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtete, verbrachte Alabas Berater Pini Zahavi bereits mehrere Tage in Italien. Dabei gab es erste Gespräche mit Milan und Juventus.

Pini Zahavi
© Getty

Wechsel nach Italien?

Wie italienische Medien nun berichten, soll sich vor allem Juve einen Wechsel des Österreichers vorstellen können. Trotz seines Alters und einiger Verletzungsprobleme gilt der ÖFB-Kapitän bei der Alten Dame als Spieler, der gut ins Profil passen könnte. Er ist Linksfuß, bringt enorme Erfahrung mit, ist vielseitig einsetzbar und könnte sich mit Lloyd Kelly um einen Stammplatz duellieren.

Knackpunkt könnte allerdings Alabas Gehalt sein. Der Österreicher zählt in Spanien mit 1,9 Millionen Monatsgehalt zu den Bestverdienern der gesamten Liga. Ein ähnlich hohes Gehalt könnte der Österreicher wohl nur noch in Saudi-Arabien erhalten.

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