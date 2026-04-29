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Whatsapp-Aus

Frist läuft, sonst ist der Zugang weg: Diese Nutzer sind betroffen

29.04.26, 07:50
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Für viele Nutzer könnte es bald ernst werden: WhatsApp stellt den Support für ältere Handys ein. Wer die Frist verpasst, steht plötzlich ohne Zugang zur beliebten App da.

Konkret betrifft es Geräte mit sehr alten Android-Versionen. Der Messenger wird den Support für Android 5.0 im September 2026 einstellen. Ab dann läuft WhatsApp nur noch auf Smartphones mit mindestens Android 6.0.

Diese Nutzer sind betroffen

Aktuell funktioniert WhatsApp noch auf älteren Systemen, doch damit ist bald Schluss. Wer weiterhin die App nutzen will, muss rechtzeitig handeln. Der Grund: Veraltete Software kann Sicherheitsstandards nicht mehr erfüllen und kommt mit neuen Funktionen kaum noch zurecht. Gerade beim Thema Datenschutz und Verschlüsselung stoßen alte Betriebssysteme an ihre Grenzen. Deshalb zieht WhatsApp jetzt die Reißleine.

Update - oder raus

Betroffene Nutzer werden direkt in der App gewarnt. Ist ein Update auf eine neuere Android-Version möglich, sollte dieses unbedingt durchgeführt werden. Wenn das nicht geht, bleibt oft nur eine Lösung: ein neues Smartphone.

Wer die Umstellung ignoriert, kann WhatsApp künftig weder öffnen noch nutzen, der Zugang ist dann komplett weg.

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