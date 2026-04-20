Machtwechsel: Tim Cook hört als Apple-CEO auf

Wie der Tech-Gigant Apple am Montag bekanntgab, hört Tim Cook als CEO im Unternehmen auf. Er wird von Hardware-Chef John Ternus abgelöst. Cook wird Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Cupertino. Der iPhone-Hersteller Apple bekommt nach rund 15 Jahren einen neuen Chef. Ab dem 1. September werde John Ternus das Unternehmen führen, teilte Apple am Montag mit. Der bisherige Chef Tim Cook werde Vorsitzender des Aufsichtsrats von Apple.

"Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern"

In einer Stellungnahme des Konzerns heißt es: "Cook wird seine Rolle als CEO über den Sommer hinweg weiterführen und eng mit Ternus zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Als Vorstandsvorsitzender wird Cook das Unternehmen in bestimmten Bereichen unterstützen, darunter auch bei der Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern weltweit."

Cook: "Es war das größte Privileg"

Tim Cook sagte: "Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen erhalten zu haben, ein so außergewöhnliches Unternehmen zu leiten. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einem Team von so genialen, innovativen, kreativen und zutiefst engagierten Menschen zusammenzuarbeiten, die sich unermüdlich dafür eingesetzt haben, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu schaffen."

Tim Cook ist seit 1998 bei Apple. Er hatte 2011 die Nachfolge des erkrankten Apple-Mitgründers Steve Jobs angetreten, der wenige Monate später im Alter von 56 Jahren starb. Der US-Technologiekonzern hatte kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert. Apple-Produkte wie der Mac-Computer, das iPhone, die Apple Watch und das iPad genießen bei vielen Nutzern Kultstatus.