Bosse-Beben bei Netflix

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Netflix ernennt Hoag zum Chairman - Mitgründer Hastings scheidet aus

Beim Streamingdienst Netflix rückt der langjährige Direktor Jay Hoag zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats auf. Er folgt auf Reed Hastings, der aus dem Verwaltungsrat des von ihm vor fast drei Jahrzehnten mitgegründeten Unternehmens ausscheidet. Das teilte der Streaminganbieter am Freitag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mit.

Hoag habe die Rolle nach der jährlichen Hauptversammlung am 4. Juni übernommen. Er gehört dem Netflix-Verwaltungsrat seit 1999 an und war dort mehr als ein Jahrzehnt lang das führende unabhängige Mitglied.