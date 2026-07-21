Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Gewinn

Airbus will deutlich mehr verdienen

Ein Airbus A350-1000 fliegt vor bewölktem Himmel auf einer Luftfahrtmesse.
© Getty Images
Der europäische Flugzeugbauer Airbus will bis 2029 hohe Gewinne einfahren und plant auch ein massives Aktienrückkaufprogramm, das über drei Jahre laufen soll.
OE24 auf Google bevorzugen

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig nach oben treiben. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) soll bis 2029 auf 12 bis 13 Mrd. Euro wachsen, teilte der im deutschen Aktienleitindex DAX notierte Konzern Dienstagabend vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Das wäre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den rund 7,5 Mrd. Euro, die Vorstandschef Guillaume Faury für 2026 im Auge hat.

Auch interessant

50 Prozent! Trump verhängt Strafzölle gegen Kanada

Olympiasieger geigt auf, Drama um Shootingstar

Terrasse, Strand, Park: Spanien sperrt Raucher aus

Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. Euro

Davon sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren: Der Verwaltungsrat plant ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. Euro, das über drei Jahre laufen soll.

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Airbus-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um rund ein Prozent zu.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hellweg-Pleite reißt Salzburger Firma mit

Airbus will deutlich mehr verdienen

Kanzler-Biograf droht Silberstein

Streit der Abnehmspritzen-Hersteller eskaliert

13 Milliarden: Flug-Riese plant Mega-Gewinn

Milliarden-Deal: Microsoft und Mistral AI stärken Europas KI

40 Zentimeter: DAS ist der Schnee-Hotspot Österreichs

Polens Fluglinie LOT kündigt 400 Mitarbeiter

Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neuen Hits der Rolling Stones

Wifo: Heimische Wirtschaft wuchs im 2. Quartal nur 0,7% statt 1,0%