Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Weniger Shops

Mobilfunker O2 streicht über tausend Stellen

O2-Shop mit geschlossenem Rolltor.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica will in Deutschland jede sechste Stelle abbauen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie die Tochter des spanischen Telefónica-Konzerns am Mittwoch in München mitteilte, soll die Anzahl der Vollzeitstellen bis Ende dieses Jahres um bis zu 1.100 sinken. Für die Beschäftigten liegen nun Abfertigungen und andere Angebote bereit, damit sie freiwillig gehen. Im Jänner hatte die Firma noch 6.820 Vollzeitstellen.

Auch interessant

Porsche will weitere 5.000 Jobs streichen

KI handelt auf eigene Faust - OpenAl bestätigt Angriff

Bekannte Biotech-Firma wieder pleite – 28 Mio. Euro Schulden

Außerdem soll die Anzahl der aktuell rund 800 O2-Shops ebenfalls bis zum Jahresende um 60 sinken - betroffen sind eigene Standorte und nicht die Standorte von Franchise-Partnern. Die Kosten der Restrukturierung sollen sich auf 265 Mio. Euro belaufen, entsprechende Rückstellungen werden gebildet.

Mit den Maßnahmen sichere man die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Telefónica Deutschland, sagt Deutschlandchef Santiago Argelich Hesse. "Wir vereinfachen die Organisation, bündeln Tätigkeiten und intensivieren den Einsatz Künstlicher Intelligenz in zentralen Abläufen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Teuerung: Winter besonders hart für in Armut lebende Familien

CO2-Steuer steigt: So viel teurer wird der Sprit

Porsche will weitere 5.000 Jobs streichen

Manipulierte Deutschtests - Bedingte Haftstrafen für Ex-Prüferin

Jetzt teilt auch Mucha gegen JJ aus: "Echt ein Schas"

KI handelt auf eigene Faust - OpenAl bestätigt Angriff

Skihersteller Blizzard stellt Produktion ein

Bekannte Biotech-Firma wieder pleite – 28 Mio. Euro Schulden

Mobilfunker O2 streicht über tausend Stellen

AUA-Mutter Lufthansa: Milliardenbau und neue Jets