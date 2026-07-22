Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Bis 2035

Porsche will weitere 5.000 Jobs streichen

VW gibt Gas bei Porsche-Börsengang: Termin heuer bis Jahresende
© Gettyimages
Der Sportwagenbauer Porsche will einem Medienbericht zufolge wohl 5.000 weitere Stellen abbauen.
OE24 auf Google bevorzugen

Porsche-Chef Michael Leiters plane, bis 2035 zwischen 5.000 und 6.000 Jobs zu streichen, berichtete die Zeitung "Bild" am Mittwoch. Auch das "manager magazin" berichtete über einen weiteren Arbeitsplatzabbau in dieser Größenordnung.

Auch interessant

KI handelt auf eigene Faust - OpenAl bestätigt Angriff

Bekannte Biotech-Firma wieder pleite – 28 Mio. Euro Schulden

AUA-Mutter Lufthansa: Milliardenbau und neue Jets

Damit würde die Volkswagen-Tochter ihr derzeitiges Abbauprogramm verdoppeln. Ein Sprecher von Porsche lehnte einen Kommentar zu den Medienberichten ab. Porsche ließ zugleich durchblicken, dass es noch keine Einigung zwischen Unternehmen, Betriebsrat und der ebenfalls involvierten Gewerkschaft IG Metall gibt. Der Vorstand habe auf der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch "den aktuellen Stand der Verhandlungen" des Zukunftspakets vorgestellt, erklärte ein Sprecher. "Der Aufsichtsrat hat hierfür seine Unterstützung zugesagt."

Die Volkswagen-Tochter wollte den Sparplan im Fall einer Einigung am Montag veröffentlichen, nachdem die Mitarbeitenden in einer Betriebsversammlung in Stuttgart informiert werden sollten. Wie "Bild" weiter berichtete, will Leiters die jährlichen Sonderzahlungen an die Beschäftigten, die in der Vergangenheit bei guter Gewinnlage hoch vierstellig ausfielen, auf 1.500 Euro deckeln und das Weihnachtsgeld kürzen.

Verkäufe in China eingebrochen

Porsche steckt in einer schweren Krise, weil die Verkäufe in China eingebrochen sind und Leiters' Vorgänger, VW-Konzernchef Oliver Blume, zu stark auf Elektroautos gesetzt hatte. Die operative Rendite - lange Zeit um die 15 Prozent - war im vergangenen Jahr auf sechs Prozent abgesackt. Für dieses Jahr peilt der MDax-Konzern 5,5 bis 7,5 Prozent an. Porsche leitete schon unter Blume Personalabbau und Kostensenkungen ein, unter anderem auch durch das Ende der eigenen Batteriezellenfertigung. Leiters übernahm die Führung Anfang des Jahres. Er kündigte an, Strukturen zu straffen, Kosten zu senken und das Produktangebot grundlegend zu überarbeiten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Die ganze Wahrheit über Benkos Haftrisiko

Razzia in Zentrale der Deutschen Bank

KI handelt auf eigene Faust - OpenAl bestätigt Angriff

DM bekommt Riesen-Ärger mit dem ÖFB

Bekannte Biotech-Firma wieder pleite – 28 Mio. Euro Schulden

Neuer 500-Euro-Bonus fließt ab sofort

Porsche will weitere 5.000 Jobs streichen

Mobilfunker O2 streicht über tausend Stellen

AUA-Mutter Lufthansa: Milliardenbau und neue Jets

Pleite-Schock beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel