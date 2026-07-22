Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Streif-Partner

Pleite-Schock beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Viele Fans stehen im Zielbereich eines Skirennens in Kitzbühel und halten Fahnen.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
Erneut sorgt eine Unternehmensinsolvenz in Tirol für Schlagzeilen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Murdock Event & Media GmbH mit Sitz in St. Johann in Tirol hat Konkurs angemeldet. Das Unternehmen war über viele Jahre ein wichtiger Partner des Hahnenkammrennens in Kitzbühel und unter anderem für die Beschallung im Zielgelände der legendären Streif verantwortlich.

Bekannter Dienstleister

Die Eventagentur zählte zu den bekannten Dienstleistern der Tiroler Veranstaltungsbranche und betreute neben Sportgroßveranstaltungen auch Firmen-Events, Konzerte und Messen. Mit der Insolvenz verliert die Branche einen langjährigen Anbieter, der bei zahlreichen Veranstaltungen im Einsatz war. Die Murdock Event & Media GmbH scheint mittlerweile auch im aktuellen Tiroler Insolvenzticker auf.

Zu den Ursachen der Zahlungsunfähigkeit wurden bislang keine näheren Angaben gemacht. Ebenso ist derzeit noch offen, wie hoch die Verbindlichkeiten sind und ob beziehungsweise in welcher Form der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden kann. Darüber wird das Insolvenzverfahren Klarheit bringen.

Auch interessant

Überraschender Sieger: Das sind Europas 50 beste Bars 2026

Autoanteil in Wien gleichbleibend hoch

Preisschock: In diesen Urlaubsländern ist der Mietwagen am teuersten

Die Pleite reiht sich in eine Serie von Insolvenzen in der österreichischen Eventbranche ein, die in den vergangenen Monaten mehrere Unternehmen getroffen hat. Steigende Kosten, ein intensiver Wettbewerb und eine zurückhaltende Auftragslage stellen viele Betriebe weiterhin vor große wirtschaftliche Herausforderungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pleite-Schock beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Signa-Knaller: Benkos Finanzmann bietet 0,01% Quote

Cathy Lugner: Ist sie Selfie-süchtig?

US-Börsen mit leichten Gewinnen

Diesel bei 2-Euro-Marke: "Spritpreisbremse soll zurück"

Scooter: So viel kostet der Fisch

Razzia in Zentrale der Deutschen Bank

Samsung will bei Mistral AI einsteigen

US-Börsen zur Eröffnung wenig bewegt

Kein Ende des Kabelklaus bei den ÖBB