Pleite-Schock beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Erneut sorgt eine Unternehmensinsolvenz in Tirol für Schlagzeilen.

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Die Murdock Event & Media GmbH mit Sitz in St. Johann in Tirol hat Konkurs angemeldet. Das Unternehmen war über viele Jahre ein wichtiger Partner des Hahnenkammrennens in Kitzbühel und unter anderem für die Beschallung im Zielgelände der legendären Streif verantwortlich.

Bekannter Dienstleister

Die Eventagentur zählte zu den bekannten Dienstleistern der Tiroler Veranstaltungsbranche und betreute neben Sportgroßveranstaltungen auch Firmen-Events, Konzerte und Messen. Mit der Insolvenz verliert die Branche einen langjährigen Anbieter, der bei zahlreichen Veranstaltungen im Einsatz war. Die Murdock Event & Media GmbH scheint mittlerweile auch im aktuellen Tiroler Insolvenzticker auf.

Zu den Ursachen der Zahlungsunfähigkeit wurden bislang keine näheren Angaben gemacht. Ebenso ist derzeit noch offen, wie hoch die Verbindlichkeiten sind und ob beziehungsweise in welcher Form der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden kann. Darüber wird das Insolvenzverfahren Klarheit bringen.

Die Pleite reiht sich in eine Serie von Insolvenzen in der österreichischen Eventbranche ein, die in den vergangenen Monaten mehrere Unternehmen getroffen hat. Steigende Kosten, ein intensiver Wettbewerb und eine zurückhaltende Auftragslage stellen viele Betriebe weiterhin vor große wirtschaftliche Herausforderungen.