Die ganze Wahrheit über Benkos Haftrisiko

Seit 544 Tagen sitzt René Benko in U-Haft. Ein Rekord für Österreich. Doch wie viel Knast droht dem gescheiterten Signa-Tycoon wirklich? Ein Top-Anwalt klärt jetzt auf.

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544 Tage oder 18 Monate sitzt der Tiroler Signa-Gründer René Benko bereits in Untersuchungshaft. Das ist fast am Maximum, denn bei schweren Verbrechen sind in Österreich maximal zwei Jahre U-Haft erlaubt.

Während die Justiz in vier Ländern (Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Italien) nach dem Milliarden-Pleitier greift, fragt sich ganz Österreich: Wie viel Haft droht Benko wirklich?

Der Haken: Finanzstrafen zählen extra

In Österreich gibt es bei Vermögensdelikten wie Untreue, Betrug oder Krida einfach ein gesetzliches Maximum von zehn Jahren. Während Benko bei den klassischen Wirtschaftsdelikten nicht über die zehn Jahre kommt, könnte es bei Steuervergehen anders aussehen.

Dem Kurier sagt Justiz-Experte Robert Kert von der WU Wien: "Es gibt eine Kumulation, weil das Finanzstrafrecht ein anderes Sanktionensystem hat." Wenn Benko wegen Abgabenbetrugs in Millionenhöhe verurteilt wird, könnten noch einmal bis zu zehn Jahre dazukommen! Dann drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

Lebenslanges Italien-Verbot

In Deutschland und Italien wird ebenfalls gegen Benko ermittelt. In Südtirol liegt sogar ein Haftbefehl vor.

Strafverteidiger Johannes Zink gibt im Kurier-Gespräch Entwarnung: "Solange Benko nicht nach Deutschland oder Italien reist, kann ihm nichts passieren. Wir liefern eigene Staatsbürger nicht aus."

Eines ist übrigens jetzt schon fix: Die U-Haft wird er so schnell nicht verlassen. Der OGH hat die Verurteilung Benkos bestätigt, einen Freispruch sogar aufgehoben. Jetzt muss das Landesgericht Innsbruck erneut über die Strafe entscheiden.