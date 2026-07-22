80-Jährige kracht mit Auto in Glasfront von Supermarkt

Ob die Lenkerin die Pedale verwechselt hat oder ob es einen medizinischen Grund gibt, ist noch nicht bekannt.

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Leonding. Am Dienstagnachmittag ereignete sich vor einem Supermarkt in Leonding ein spektakulärer Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jähirge Pkw-Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen die Glasfront des Eingangsbereichs prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere großflächige Verglasungen zerstört. Nach ersten Informationen blieb die Pensionistin unverletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Personen im unmittelbaren Eingangsbereich, sodass auch keine weiteren Menschen verletzt wurden.

An der Glasfassade des Supermarktes sowie am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.