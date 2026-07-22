Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

LEONDING

80-Jährige kracht mit Auto in Glasfront von Supermarkt

Zerborste Glasfront
© fotokerschi.at
Ob die Lenkerin die Pedale verwechselt hat oder ob es einen medizinischen Grund gibt, ist noch nicht bekannt.
OE24 auf Google bevorzugen

Leonding. Am Dienstagnachmittag ereignete sich vor einem Supermarkt in Leonding ein spektakulärer Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jähirge  Pkw-Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen die Glasfront des Eingangsbereichs prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere großflächige Verglasungen zerstört. Nach ersten Informationen blieb die Pensionistin unverletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Personen im unmittelbaren Eingangsbereich, sodass auch keine weiteren Menschen verletzt wurden.

An der Glasfassade des Supermarktes sowie am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Auch interessant

Genial: So werden steinharte Avocados schneller weich

Happy End: Polizist rettet Baby-Storch

Rapid startet auf Kunstrasen in die Europacup-Saison

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pflasterspektakel macht Linz zum heißen Pflaster

Neues Genusshaus am Trauner Hauptplatz

Neue AEC-Rampe fertig

Webermarkt in Haslach mit 100 Ausstellern

80-Jährige kracht mit Auto in Glasfront von Supermarkt

Einrad-Weltmeisterschaft in Steyr mit 1.200 Radlern

BrauOx hat mit 830.000 Euro Schulden Insolvenz angemedet

Streit um Höhe der neuen Moschee in Freistadt

»360 Grad Alpenland« für 365 Tage Urlaub im Jahr

OÖ verzückt über hervorragende Honigernte