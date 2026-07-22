Pflasterspektakel macht Linz zum heißen Pflaster

Mit Sambashow auf Promenade und täglich Feuershows am Hauptplatz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Linz. In Linz wird auf den Straßen jongliert, getanzt, gesungen und geturnt. Zumindest während des Pflasterspektakels. Ab morgen ist die Linzer Innenstadt wieder drei Tage lang voller Straßenkünstler. Wenn die Nacht anbricht, heizen Künstler mit ihren Feuershows das Publikum am Hauptplatz und Pfarrplatz noch einmal so richtig an und Musiker bringen die Besucher zum Tanzen, vor allem bei der Sambasession am Samstag um 21 Uhr auf der Promenade. Auftritte starten immer zur vollen Stunde an 40 verschiedenen Standorten - Altstadt, Pfarrplatz, Hauptplatz, Promenade, Herrenstraße, Landstraße und beim Schloss. Von den 300 Künstlern ist die Hälfte das erste Mal in Linz zu Gast, diese "Pflasterspektakel-Premieren" können auf der Website auch mittels einer Filteroption angezeigt werden.

Stehstill-Künstler in der Altstadt

Festival-Leiterin Kathrin Böhm empfiehlt die zweite Ausgabe des "Bildergarten" täglich von 17 bis 21 Uhr in der Altstadt mit Stehstill-Künstlern und Walking Acts für besondere Motive.

Im Linz AG Spektakelzelt am Pfarrplatz werden um 17 Uhr, 20 und 22.30 Uhr Kaleidoskopshows geboten.

Der Eintritt zum Pflasterspektakel ist frei. Einfach stehen bleiben und mitlachen – und die Künstler mit Applaus und Hutgeld unterstützen.