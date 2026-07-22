Webermarkt in Haslach mit 100 Ausstellern

Aufgrund der gehäuften Hitzeperioden werden Leinenhemden, Hanfhosen & Co. immer beliebter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Haslach. Der bekannte Webermarkt in Haslach an der Mühl (Bez. Rohrbach) findet immer am letzten Juli-Wochenende statt. Das Mühlviertel, an der Grenze zu Bayern und Böhmen, war seit jeher eine Leinenweberregion und Haslach das Zentrum des lokalen Textilhandels. Der Markt mit 100 Ausstellern findet im ältesten Ortsteil Haslachs, in den verwinkelten Gässchen "auf der Stelzn" statt, sowie rund um die alte Textilfabrik "Vonwiller", in der heute das Textile Zentrum Haslach beheimatet ist. Er bietet Textilschaffenden eine Verkaufsmöglichkeit für ihre hochwertigen Produkte und macht deren Qualität für ein fachkundiges Publikum sichtbar. Samstag: 9 bis 18 Uhr, Sonntag: 9 bis 17 Uhr, Eintritt: vier Euro.