Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

25. und 26. Juli

Webermarkt in Haslach mit 100 Ausstellern

Webermarkt
© Webermarkt Haslach
Aufgrund der gehäuften Hitzeperioden werden Leinenhemden, Hanfhosen & Co. immer beliebter.
OE24 auf Google bevorzugen

Haslach. Der bekannte Webermarkt in Haslach an der Mühl (Bez. Rohrbach) findet immer am letzten Juli-Wochenende statt. Das Mühlviertel, an der Grenze zu Bayern und Böhmen, war seit jeher eine Leinenweberregion und Haslach das Zentrum des lokalen Textilhandels. Der Markt mit 100 Ausstellern findet im ältesten Ortsteil Haslachs, in den verwinkelten Gässchen "auf der Stelzn" statt, sowie rund um die alte Textilfabrik "Vonwiller", in der heute das Textile Zentrum Haslach beheimatet ist. Er bietet Textilschaffenden eine Verkaufsmöglichkeit für ihre hochwertigen Produkte und macht deren Qualität für ein fachkundiges Publikum sichtbar. Samstag: 9 bis 18 Uhr, Sonntag: 9 bis 17 Uhr, Eintritt: vier Euro.

Auch interessant

"Toy Story" sorgt für neues Kinobeben!

Selenskyj unter Druck: "Schuss ins eigene Knie"

Hochmair packt über sein Liebesleben aus!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

»360 Grad Alpenland« für 365 Tage Urlaub im Jahr

Einrad-Weltmeisterschaft in Steyr mit 1.200 Radlern

OÖ verzückt über hervorragende Honigernte

Steyrer Stadtplatz soll Flaniermeile werden

Neue AEC-Rampe fertig

Webermarkt in Haslach mit 100 Ausstellern

Neues Genusshaus am Trauner Hauptplatz

BrauOx hat mit 830.000 Euro Schulden Insolvenz angemedet

Blinde, kranke Babykatze saß auf Straße

Streit um Höhe der neuen Moschee in Freistadt