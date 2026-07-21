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ERSTE BILANZ

»360 Grad Alpenland« für 365 Tage Urlaub im Jahr

Markenpräsentation
© Land OÖ
Pyhrn-Priel, Bad Hall sowie Steyr und die Nationalpark Region haben seit einem halben Jahre eine gemeinsame Dachmarke.
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OÖ. "Das 360° Alpenland hat sich in nur sechs Monaten als starke Tourismusdestination etabliert", bilanzierte am Dienstag Tourismuslandesrat Markus Achleinter (ÖVP). Die 30 Gemeinden mit rund 600 Tourismusbetriebe und 1,17 Mio. Nächtigungen jährlich bilden nach dem Salzkammergut die zweitgrößte Tourismusdestination Oberösterreichs. Dazu zählen Pyhrn-Priel mit seinen markanten Gipfeln und urigen Almen, der Nationalpark Kalkalpen, die charmanten Städte Steyr und Kirchdorf an der Krems sowie Bad Hall mit der Therme Mediterrana als Quelle der Entspannung.

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Die neue Struktur stärke laut Achleitner die internationale Sichtbarkeit, bündle die Kräfte der Region und schaffe beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ganzjahrestourismus. "So setzen wir die Tourismusstrategie Oberösterreich 2030 konsequent um", so Achleitner.
Das 360° Alpenland zieht jetzt im Sommer viele Aktivurlauber an: Im
Süden der Region warten über 60 bewirtschaftete Almen und Hütten, aussichtsreiche Gipfeltouren, Bergbahnen bis knapp 2.000 Meter und vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Biker finden abwechslungsreiche Routen durch Flusstäler und Berglandschaften, während Kletterfans im Ennstal Österreichs größte Klettergartendichte vorfinden.

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