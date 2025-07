238 Menschen in Tschechien vor Hochwasser gerettet

Wegen heftiger Regenfälle haben tschechische Rettungskräfte 238 Kinder und Erwachsene aus zwei Ferienlagern in Sicherheit gebracht.

Die Lager in der Region Jeseník an der Grenze zu Polen seien durch Hochwasser im Fluss Černý bedroht gewesen, meldete Radio Prag nach diesen Behördenangaben. Für Jeseník (Freiwaldau) wurden bis abends 130 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Vor Hochwasser wurde gewarnt.

Im benachbarten Süden Polens um Krakau und Katowice herrschte die höchste Unwetterwarnstufe. Von Sonntag bis Montag in der Früh rechne man mit insgesamt 150 Liter Regen je Quadratmeter, sagte eine Meteorologin vom staatlichen Wetterdienst IMGW.

Feuerwehr im Dauereinsatz

Die polnische Feuerwehr verzeichnete wegen der Gewitter mehr als 180 Einsätze, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Überflutete Straßen mussten geräumt, Keller ausgepumpt oder umgestürzte Bäume beseitigt werden. Etwas abgeschwächt galten Wetter- und Hochwasserwarnungen für die ganze Osthälfte Polens.

Auch in der Slowakei stieg das Wasser vieler Bäche und Flüsse wegen des Regens an. Straßen wurden überflutet. In vier Landkreisen im Dreiländereck zu Polen und Tschechien wurde die höchste Hochwasserwarnstufe ausgerufen.