Kiew von heftigen Explosionen erschüttert

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich in den frühen Morgenstunden des Samstag mehrere heftige Explosionen ereignet.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von lauten Explosionen, von denen einige durch helle Blitze begleitet wurden, die den Nachthimmel erhellten. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit: "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Bleiben Sie in Schutzräumen."

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich auf mehrere ukrainische Gebiete, darunter Kiew, zu. Die ukrainischen Behörden gaben in der Nacht einen landesweiten Luftalarm heraus. Einem Militär-Blog auf Telegram zufolge werden Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Menschen suchen während russischer Luftangriffe am 27. Dezember 2025 in Kiew in U-Bahnstationen Schutz. Die ukrainische Luftwaffe verhängte landesweit Luftalarm und erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich über mehrere Regionen, darunter auch Kiew. © APA/AFP/SERHII OKUNEV

Die polnische Flugsicherungsagentur teilte auf X mit, die Flughäfen Rzeszow und Lublin im Südosten Polens seien wegen der schweren russischen Luftangriffe auf die benachbarte Ukraine vorübergehend geschlossen worden. Das polnische Militär habe Kampfflugzeuge aufsteigen lassen.

Neue Eroberung

Laut einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums auf Telegram hat Russland am Freitag die Ortschaft Kossiwzewe in der südostukrainischen Region Saporischschja eingenommen. Zudem seien mehr als 23 Quadratkilometer Territorium besetzt worden. Dies diene den russischen Truppen als Basis für weitere Offensiven. Das ukrainische Militär räumte im Radio einen "unglücklichen Vorfall" ein. Eine ukrainische Einheit sei nun dabei, die russischen Soldaten aus dem Dorf zu vertreiben.