Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Ukraine-Krieg
Explosion in Ukraine
© EPA (Archivbild)

Russischer Angriff

Kiew von heftigen Explosionen erschüttert

27.12.25, 07:47
Teilen

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich in den frühen Morgenstunden des Samstag mehrere heftige Explosionen ereignet.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von lauten Explosionen, von denen einige durch helle Blitze begleitet wurden, die den Nachthimmel erhellten. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit: "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Bleiben Sie in Schutzräumen."

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich auf mehrere ukrainische Gebiete, darunter Kiew, zu. Die ukrainischen Behörden gaben in der Nacht einen landesweiten Luftalarm heraus. Einem Militär-Blog auf Telegram zufolge werden Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Kiew von heftigen Explosionen erschüttert

Menschen suchen während russischer Luftangriffe am 27. Dezember 2025 in Kiew in U-Bahnstationen Schutz. Die ukrainische Luftwaffe verhängte landesweit Luftalarm und erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich über mehrere Regionen, darunter auch Kiew. 

© APA/AFP/SERHII OKUNEV

Die polnische Flugsicherungsagentur teilte auf X mit, die Flughäfen Rzeszow und Lublin im Südosten Polens seien wegen der schweren russischen Luftangriffe auf die benachbarte Ukraine vorübergehend geschlossen worden. Das polnische Militär habe Kampfflugzeuge aufsteigen lassen.

Neue Eroberung

Laut einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums auf Telegram hat Russland am Freitag die Ortschaft Kossiwzewe in der südostukrainischen Region Saporischschja eingenommen. Zudem seien mehr als 23 Quadratkilometer Territorium besetzt worden. Dies diene den russischen Truppen als Basis für weitere Offensiven. Das ukrainische Militär räumte im Radio einen "unglücklichen Vorfall" ein. Eine ukrainische Einheit sei nun dabei, die russischen Soldaten aus dem Dorf zu vertreiben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden