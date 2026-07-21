Neue AEC-Rampe fertig

Verkehrsfreigabe der neuen Rampe beim Ars Electronica Center am 22. Juli.

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Linz. Die Stadt Linz verbessert eine zentrale Verbindung für den Fuß- und Radverkehr im Bereich der Nibelungenbrücke. Am Mittwoch, 22. Juli, geben Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) die neue, verbreiterte Rampe beim Ars Electronica Center um 12 Uhr offiziell für den Verkehr frei. Die bisherige Nutzbreite von 2,50 Metern wurde auf 3,50 Meter erweitert. Damit steht künftig ein durchgängiger Geh- und Radweg in beide Richtungen zur Verfügung. Die Maßnahme schafft mehr Platz, erhöht die Sicherheit und erleichtert die tägliche Nutzung für zahlreiche Linzer.