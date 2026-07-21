GERETTET
Blinde, kranke Babykatze saß auf Straße
Als Johanna Stadler, die Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe, am vergangenen Wochenende von der Arbeit nach Hause fuhr, saß nach wenigen Kilometern plötzlich ein Babykätzchen vor ihr am Straßenrand. Sie stieg aus, sah keine anderen Babys und auch keine Mutter weit und breit und stellte entsetzt fest, dass das Kätzchen vom Katzenschnupfen bereits vollkommen zerstörte Augen hat. "Das arme Baby, das wir Kitty genannt haben, ist leider völlig blind! Es wäre sicher überfahren worden, wenn ich es nicht durch Zufall gesehen hätte. Unser Tierarzt hat die Augen gereinigt und medikamentös versorgt, aber die sind nicht mehr zu retten. Kitty wird für immer blind bleiben", sagt Stadler.
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