Blinde, kranke Babykatze saß auf Straße

Trotz Kastrationspflicht werden die Notfälle nicht weniger. "Wir werden regelrecht mit Kätzchen überhäuft und haben seit dem Frühling so viele Katzenbabys mit dem Flascherl aufgezogen, wie noch nie. Zur Spitzenzeit waren es 22 gleichzeitig", heißt es aus der Pfotenhilfe Lochen (Bez. Braunau).

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Als Johanna Stadler, die Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe, am vergangenen Wochenende von der Arbeit nach Hause fuhr, saß nach wenigen Kilometern plötzlich ein Babykätzchen vor ihr am Straßenrand. Sie stieg aus, sah keine anderen Babys und auch keine Mutter weit und breit und stellte entsetzt fest, dass das Kätzchen vom Katzenschnupfen bereits vollkommen zerstörte Augen hat. "Das arme Baby, das wir Kitty genannt haben, ist leider völlig blind! Es wäre sicher überfahren worden, wenn ich es nicht durch Zufall gesehen hätte. Unser Tierarzt hat die Augen gereinigt und medikamentös versorgt, aber die sind nicht mehr zu retten. Kitty wird für immer blind bleiben", sagt Stadler.