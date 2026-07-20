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Linzerin (16) gewinnt mit ESC-Hit in Asien

Awardverleihung
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Musical-Talent aus Oberösterreich reüssiert international.
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Linz/Hanoi. Die 16-jährige Linzerin Christina Shamiyeh ist ein riesiger Falco Fan. Beim Besuch der Falco Villa durfte sie während einer Führung spontan ein Lied singen. Wolfgang Kosmata, Manager des Talentwettbewerbs "Helden von heute – Falco goes school", entdeckte sie dabei und das führte sie schlussendlich auf eine der größten internationalen Nachwuchsbühnen Asiens. Beim "Crescendo" International Festival & Competition in Hanoi wurde die Oberösterreicherin für ihre Neuinterpretation von Rise like a Phonix mit einem Gold Award ausgezeichnet.

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