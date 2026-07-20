IN SCHÄRDING
Todeshaus noch immer einsturzgefährdet
Schärding. Vor rund zwei Jahren sind in Schärding zwei syrische Arbeiter ums Leben gekommen, als bei Arbeiten in einem historischen Gebäude eine Decke einstürzte. Der Hauseigentümer und ein Zimmerer sind wegen grob fahrlässiger Tötung bereits rechtskräftig verurteilt worden. Nun besteht bei dem Haus aber erneut Gefahr. Laut dem Schärdinger Bürgermeister hat der Besitzer die vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen nicht umgesetzt. Die Behörde musste einschreiten. Das Haus wird derzeit saniert, die Kosten werden dem Besitzer in Rechnung gestellt.
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