Pflasterspektakel lässt es wieder rund gehen

Als Green-Event setzt das Pflasterspektakel auf zusätzliche Radständer, Schienenersatzverkehr und sichere Mobilität.

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Linz. Der Countdown läuft: Nur mehr zwei Tage und die Linzer Innenstadt wird wieder zur Bühne für internationale Straßenkunst. Der hohen künstlerischen Qualität der Darbietungen – von Comedy, Clownerie und Jonglage über Akrobatik, Tanz, Figurentheater und Magie bis hin zu Luftartistik, Feuershows und Musik aus aller Welt – ist es zu verdanken, dass der Linzer Sommerklassiker zu den renommiertesten Straßenkunstfestivals Europas zählt. Von Donnerstag bis Samstag wird die Linzer Innenstadt bereits zum 38. Mal bespielt. Heuer gibt es besonders viel Neues zu entdecken: Das vergrößerte Festival-Areal am Schlossberg bietet neue Attraktionen im und um das Schloss. Der Mariendom, die Ursulinenkirche und der Alte Dom öffnen erstmals ihre Türen als Orte der Ruhe, der Begegnung und des Austauschs.

Neu sind auch die "Shows to go": Beim Clownpaar Cia.Cop d'Ull heißt es "Bitte anschließen und mitgehen." "Sie laden zu einem Stadtrundgang der wirklich sehr anderen Art ein. Man wird überrascht sein, wie ereignisreich ein gemeinsamer Spaziergang durch die Innenstadt sein kann", freut sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer auf einen neuen Blick auf die City.

Das Pflasterspektakel ist ein Green Event, die Stadt Linz empfiehlt eine Anreise mit den Öffis.