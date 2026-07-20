Rochade
Generationenwechsel an der Spitze der Landwirtschaftskammer
In seiner Amtszeit seit 2018 holte der Bauernbund bei zwei Kammerwahlen jeweils über 80 Prozent – zuletzt 2025 mit 82 Prozent das beste Ergebnis österreichweit.
Dank von der Landeshauptfrau
„Johannes Schmuckenschlager hat die niederösterreichische Land- und Forstwirtschaft über viele Jahre mit großer Fachkompetenz, Weitblick und persönlichem Engagement vertreten. Er war stets eine starke Stimme für unsere Bäuerinnen und Bauern und ein verlässlicher Partner des Landes Niederösterreich", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
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Mikl-Leitner: "Wertschätzung auch aus Wien"
Als Nachfolger wurde der bisherige Vizepräsident Lorenz Mayr (44) einstimmig designiert, Irene Neumann-Hartberger (51) rückt als neue Vizepräsidentin nach. Mikl-Leitner freut sich auf die Zusammenarbeit: „Gemeinsam werden wir die enge Partnerschaft zwischen dem Land Niederösterreich und der Landwirtschaftskammer mit voller Kraft fortsetzen. Wir werden für starke bäuerliche Familienbetriebe kämpfen und uns dafür einsetzen, dass die Landwirtschaft auch in Wien und Brüssel wieder jene Wertschätzung erhält, die sie verdient."
Neue Gesichter, gleiche Linie – die Partnerschaft zwischen Land und Landwirtschaftskammer bleibt stark.
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