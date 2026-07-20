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Tanzfieber

Beatles-Songs werden in St. Pölten zu Ballett

Tänzer heben eine Frau auf der Bühne, im Hintergrund Porträts berühmter Musiker.
© Europaballett St. Pölten
„Yesterday", „Help" oder „Let It Be" – im SommerTheaterPark St. Pölten werden Beatles-Klassiker zu einem abendfüllenden Ballett.
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Choreograf Peter Breuer erzählt dabei bewusst nicht die Bandgeschichte, sondern übersetzt die Stimmungen der Songs in Bewegung.

Käfer-Erinnerung

„Ich wollte nicht die Lebensgeschichte erzählen, sondern die Geschichte der einzelnen Songs", so Breuer. Seine eigene Beatles-Erinnerung reicht zurück ins Jahr 1964, als er „I Want to Hold Your Hand" erstmals im Autoradio hörte – für ihn ein musikalischer Umbruch.

Neue Figuren, neue Welten

Statt einer durchgehenden Handlung entführt jedes Lied in eine eigene kleine Welt, erzählt Tänzer Benjamin Skupien. Auch Tänzerin Lea Wolf tauchte für ihre Rolle tief in die Songgeschichten ein – obwohl die Beatles ursprünglich nicht ihr Musikgeschmack waren.

Generationenübergreifend

Intendantin Anastasija Irmiyaeva sieht in der Beatles-Musik die Kraft, Generationen zu verbinden. Bei bisherigen Vorstellungen habe sie beobachtet, wie sich Paare umarmten und junge Zuschauer mittanzten.

Fazit: Am Ende steht das Ensemble vor dem Schriftzug „LOVE" – ein stimmungsvoller Schlusspunkt für einen Abend voller Musik und Bewegung.

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