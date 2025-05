Nur ein Jahre nach der Traumhochzeit folgte nun das Ehe-Aus bei Erbherzog Alexander von Österreich (34) und Gräfin Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch (33) .

Diese Traumverbindung wandelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Alptraum: Erbherzog Alexander von Österreich (34) und Gräfin Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch (33) sollen sich nur rund ein Jahr nach ihrem Jawort wieder getrennt haben, wie nun bekannt wurde aus den Freundeskreisen des Ex-Paares.

Die Verlobung des Paares wurde im Mai 2023 bekannt gegeben. Nur wenige Monate später folgte die prachtvolle Hochzeit in der katholischen Kirche Saint Pierre im belgischen Beloeil. Natacha erschien damals in einem Brautkleid mit zarten, transparenten Ballonärmeln, einem bestickten Taillenband und einem üppigen Schleier. Der Auftritt erinnerte an klassische Königshochzeiten, wie sie im europäischen Hochadel zelebriert werden. Ihr Brautstrauß aus weißen Blüten unterstrich das elegante Erscheinungsbild.

Doch nur wenige Monate danach begann die Krise, der nun mit einer Blitzscheidung beendet werden soll. Sowohl Alexander als auch Natacha sollen laut Bunte beide sehr froh sein, dem Ehealptraum so schnell entfliehen zu können. So soll Natacha bereits im Februar eine "Anti-Valentinsparty" mit ihren Freundinnen gefeiert haben und auch Alexander fühle sich erleichtert.

Falscher Titel als Grund?

Was zum schnellen Ehe-Aus führte ist bislang unklar. Gerüchte darüber, dass es Natachas falscher Adelstitel (sie ist keine echte Herzogin) sein könnte, stellt ebenfalls die Bunte auf.