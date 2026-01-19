Der Wiener Juristenball am 14. Februar ist ausverkauft und verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Von klassischer Eröffnung bis zu modernen Musik-Acts stehen zahlreiche Highlights für die Gäste bereit.

Das Pressefrühstück zum Juristenball am Montagvormittag begann voller Freude: Der Ball ist ausverkauft! Präsident des Juristenverbands Alexander T. Scheuwimmer sowie das Organisationskomitee unter der Leitung von Reinhard Hohenegger berichteten in bester Laune über die Veranstaltung. Das Hotel Le Meridien bereitete ein opulentes Frühstück vor, während die Gastgeber Hans Peter Soller und Katharina Kreiner die Gäste betreuten.

Alexander T. Scheuwimmer, Marika Lichter, Thomas Schäfer-Elmayer und Reinhard Hohenegger © Katharina Schiffl

Motto und Dekoration

In diesem Jahr steht der Ball ganz im Zeichen des Valentinstags. Die Corporate Identity wird vom Plakat bis zur Dekoration konsequent umgesetzt, zahlreiche rote Herzen in verschiedenen Größen und Rottönen verwandeln die Hofburg in einen Palast der Liebe und Freundschaft. "Wir wollen Geschichten erzählen, die den Menschen Freude bringen", sagt Alexander T. Scheuwimmer.

© Hersteller

Musik und Darbietungen

Zur Eröffnung wird Kammersänger Clemens Unterreiner die Arie "Dunkelrote Rosen" aus der Operette "Gasparone" von Karl Millöcker singen. Die Mitternachtseinlage steht im Zeichen des Eurovision Song Contest: Der Tiroler Shooting-Star und Austro-ESC-Anwärterin Kayla Krystin präsentiert ihren Song "i brenn", anschließend tritt Johnny Logan, dreifacher ESC-Sieger, auf.

Katya Mizera, Gregor Glanz und Kayla Kristin. © Katharina Schiffl

Mode und Balltradition

Elisabeth Koller-Galler von "Ciro" präsentierte das von Leonie Baumgartner designte Krönchen für die Debütantinnen. Die Damenspende stammt erneut von Gmundner Keramik, die Herren erhalten Vossen-Handtücher. Klassische Elemente wie die Eröffnung durch das Jungdamen- und Jungherrenkomitee, der Einzug der Ehrengäste, die Mitternachtsquadrille und Walzerklänge dürfen nicht fehlen.

Juristenball Krönchen © Katharina Schiffl

Musikvielfalt in den Sälen

Im Festsaal wechseln sich das Carl-Michael-Ziehrer-Orchester und die Pepe Allstar Band ab. Der Zeremoniensaal bietet Unterhaltung von Cremisa, der Metternichsaal Latino-Klänge mit der Carla Natascha Band, der Rittersaal Tanzmusik von Sie ist ’ne Diva, und das Clemens Schaller Duo sorgt in der Geheimen Ratstube für Chill-Atmosphäre. DJane Mel Merio legt in der Campari Bar auf, während im Forum das Justizclubbing mit den Richter-DJs Waldi & Wolf stattfindet.

© Katharina Schiffl/Juristenball

Weitere Highlights

Bereits im Foyer sorgt das LexisNexis Café Valentine mit den Walzermädchen für Einstimmung. Eine Fotowall mit Rosenbogen lädt zum Erinnerungsfoto ein. Weitere Highlights sind der Heurige, die Karaoke-Bar und erstmals ein Salsa-Workshop im Metternichsaal. In der Gardehalle I zeigt der japanische Unterhaltungskonzern Hotehama mit „Vienna Anime Masquerade“ Manga-Kultur als kulturelles Artefakt. Das Charity-Gewinnspiel kommt dem Verein „Wider die Gewalt“ zugute.