Ehe-Aus beim Ur-Enkel des letzten Kaisers von Österreich-Ungarn

Es war eine Hochzeit wie aus dem Märchen – doch das Glück hielt offenbar nicht lange: Erbherzog Alexander von Österreich (34) und Gräfin Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch (33) sollen sich nur rund ein Jahr nach ihrem Jawort wieder getrennt haben

Noch im September 2023 verzauberten Alexander von Österreich und Natacha Roumiantzoff-Pachkevitch mit ihren Hochzeitsfotos. Innige Blicke, ein verliebtes Lächeln, ein romantischer Kuss – es schien die perfekte Verbindung zweier adliger Familien: Er, der Urenkel von Kaiser Karl I. von Österreich-Ungarn, sie, aus dem traditionsreichen russischen Adelsgeschlecht Roumiantzoff-Pachkevitch. Doch die royale Märchenbeziehung scheint ein jähes Ende gefunden zu haben.

Offiziell bestätigt ist die Trennung bisher nicht, doch es gibt deutliche Hinweise. Natacha verwendet inzwischen wieder ihren Mädchennamen in der Außendarstellung ihrer Eventagentur „RPZ Events“, die sich auf luxuriöse Veranstaltungen spezialisiert hat – auch Hochzeiten. Auffällig: Die Bilder ihrer eigenen Traumhochzeit mit Alexander sind auf dem Instagram-Kanal ihres Unternehmens bislang nicht gelöscht worden.

Hochzeit mit royaler Prominenz

Die Verlobung des Paares wurde im Mai 2023 bekannt gegeben. Nur wenige Monate später folgte die prachtvolle Hochzeit in der katholischen Kirche Saint Pierre im belgischen Beloeil. Natacha erschien damals in einem Brautkleid mit zarten, transparenten Ballonärmeln, einem bestickten Taillenband und einem üppigen Schleier. Der Auftritt erinnerte an klassische Königshochzeiten, wie sie im europäischen Hochadel zelebriert werden. Ihr Brautstrauß aus weißen Blüten unterstrich das elegante Erscheinungsbild.

Die Gästeliste war ein Who’s who des europäischen Hochadels. Neben Vertretern des Hauses Habsburg-Lothringen nahmen zahlreiche Mitglieder des luxemburgischen Großherzogtums an der Zeremonie teil. Kein Wunder: Alexander ist der Neffe von Großherzog Henri von Luxemburg (70) und Cousin von Erbgroßherzog Guillaume (43) – eine dynastische Verbindung, die nun offenbar ebenfalls persönliche Risse zeigt.

Über die genauen Gründe der Trennung ist bislang nichts bekannt. Insider berichten jedoch, dass es sich um eine einvernehmliche Scheidung gehandelt habe. In den sozialen Netzwerken herrscht aktuell Funkstille – weder Alexander noch Natacha haben sich bisher öffentlich geäußert. Wie unter anderem die britische "Daily Mail" und das spanische Magazin "Vanitatis" berichten, wurde die Ehe des Adelsduos bereits Ende 2024 offiziell geschieden.

Die royale Liebe mag vergangen sein – doch das öffentliche Interesse bleibt. Die Geschichte der Habsburger hat ein weiteres Kapitel erhalten – und dieses ist alles andere als märchenhaft.