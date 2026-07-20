Comeback
Grand Hotel Sauerhof: 40 Millionen für Neustart
Neuer Eigentümer Meta Hesz Group 1 GmbH investiert gemeinsam mit der Stadt rund 40 Millionen Euro. Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) spricht von einem „Impuls für die Stadt, den wir dringend brauchen".
Zwei Betreiber im Rennen
Angebote von zwei namhaften Hotelbetreibern liegen bereits vor, die Entscheidung soll bis Ende Juli fallen. Miteigentümer Markus Wolfesberger betont: Der denkmalgeschützte Bestand bleibe erhalten, geplant seien zwei kleine Zubauten, eine lichtbringende Kuppel und eine Tiefgarage. Der Wellness-Bereich werde auf modernen Standard gebracht.
111 Zimmer geplant
Künftig soll das Haus über 111 Zimmer verfügen – „notwendig für ein sinnvolles Betreiben", so Wolfesberger. Baubeginn könnte im Frühjahr 2027 sein, die Bauzeit wird mit 14 bis 16 Monaten veranschlagt.
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Doppeltes Comeback
Auch das benachbarte Hotel Schloss Weikersdorf feiert unter tschechischer Führung als „Pytloun Schlosshotel" seine Rückkehr.
Fazit: Baden könnte schon bald wieder zwei seiner einstigen Prachthotels zurückbekommen.
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