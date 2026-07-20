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Comeback

Grand Hotel Sauerhof: 40 Millionen für Neustart

Schöner Innenhof des Grand Hotels Sauerhof mit Rasenfläche und umliegenden historischen Gebäuden.
© ORF
Zwölf Jahre stand das Grand Hotel Sauerhof in Baden leer, nun soll das traditionsreiche Kurhaus wieder aufleben.
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Neuer Eigentümer Meta Hesz Group 1 GmbH investiert gemeinsam mit der Stadt rund 40 Millionen Euro. Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) spricht von einem „Impuls für die Stadt, den wir dringend brauchen".

Drei Personen halten ein grünes Schild mit der Aufschrift „Grand Hotel Sauerhof“.
„Hintergrundgespräch Sauerhof“: Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, Markus Wolfesberger und StR Peter Koczan. © 2026psb/mtj

Zwei Betreiber im Rennen

Angebote von zwei namhaften Hotelbetreibern liegen bereits vor, die Entscheidung soll bis Ende Juli fallen. Miteigentümer Markus Wolfesberger betont: Der denkmalgeschützte Bestand bleibe erhalten, geplant seien zwei kleine Zubauten, eine lichtbringende Kuppel und eine Tiefgarage. Der Wellness-Bereich werde auf modernen Standard gebracht.

111 Zimmer geplant

Künftig soll das Haus über 111 Zimmer verfügen – „notwendig für ein sinnvolles Betreiben", so Wolfesberger. Baubeginn könnte im Frühjahr 2027 sein, die Bauzeit wird mit 14 bis 16 Monaten veranschlagt.

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Doppeltes Comeback

Auch das benachbarte Hotel Schloss Weikersdorf feiert unter tschechischer Führung als „Pytloun Schlosshotel" seine Rückkehr.

Fazit: Baden könnte schon bald wieder zwei seiner einstigen Prachthotels zurückbekommen.

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