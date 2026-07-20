Grand Hotel Sauerhof: 40 Millionen für Neustart

Zwölf Jahre stand das Grand Hotel Sauerhof in Baden leer, nun soll das traditionsreiche Kurhaus wieder aufleben.

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Neuer Eigentümer Meta Hesz Group 1 GmbH investiert gemeinsam mit der Stadt rund 40 Millionen Euro. Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) spricht von einem „Impuls für die Stadt, den wir dringend brauchen".

„Hintergrundgespräch Sauerhof“: Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, Markus Wolfesberger und StR Peter Koczan. © 2026psb/mtj

Zwei Betreiber im Rennen

Angebote von zwei namhaften Hotelbetreibern liegen bereits vor, die Entscheidung soll bis Ende Juli fallen. Miteigentümer Markus Wolfesberger betont: Der denkmalgeschützte Bestand bleibe erhalten, geplant seien zwei kleine Zubauten, eine lichtbringende Kuppel und eine Tiefgarage. Der Wellness-Bereich werde auf modernen Standard gebracht.

111 Zimmer geplant

Künftig soll das Haus über 111 Zimmer verfügen – „notwendig für ein sinnvolles Betreiben", so Wolfesberger. Baubeginn könnte im Frühjahr 2027 sein, die Bauzeit wird mit 14 bis 16 Monaten veranschlagt.

Doppeltes Comeback

Auch das benachbarte Hotel Schloss Weikersdorf feiert unter tschechischer Führung als „Pytloun Schlosshotel" seine Rückkehr.

Fazit: Baden könnte schon bald wieder zwei seiner einstigen Prachthotels zurückbekommen.