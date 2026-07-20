Nach Stellwerk-Chaos: Weststrecke wieder frei

Nach tagelangem Ausnahmezustand gibt es endlich grünes Licht: Die ÖBB haben die massiven Schäden an der Weststrecke weitgehend repariert.

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Ein Oberleitungsschaden hatte auch das Stellwerk in Mitleidenschaft gezogen und für Chaos zwischen St. Valentin und Linz Hbf gesorgt.

Heute rollt's wieder normal

Ab Montag, 20. Juli, läuft der Zugverkehr auf der Strecke wieder vollständig. Bis dahin gilt noch das Notfahrprogramm: Railjet Express (RJX), ICE-Züge von und nach Deutschland sowie Nachtzüge fahren planmäßig, Intercity-Verbindungen enden vorzeitig in St. Valentin beziehungsweise Linz Hbf.

Umsteigen auf die Westbahn

Die Westbahn springt im Reduzierbetrieb ein und hält außerplanmäßig in St. Valentin, damit ÖBB-Fahrgäste umsteigen können. Zwischen St. Valentin und Wels Hbf gelten ÖBB- und Westbahntickets wechselseitig. Für den Nahverkehr sind bereits seit Donnerstagabend Schienenersatzbusse zwischen St. Valentin und Linz Hbf im Einsatz – auch Fernverkehrs-Fahrgäste können diese nutzen.

Fazit: Nach Tagen des Ausnahmezustands normalisiert sich der Bahnverkehr auf der Weststrecke ab Montag wieder vollständig.