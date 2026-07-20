Wohnbauberatung: Außenstellen feiern Jubiläum

Seit vier Jahrzehnten stehen die Außenstellen der Wohnungsförderung auf den Bezirkshauptmannschaften den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern zur Seite.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit zehn Dienststellen bilden sie eine wichtige Brücke zwischen Verwaltung und Bevölkerung, wenn es um Bauen, Sanieren und Wohnen geht.

Nähe zählt

„Die Außenstellen sind seit vier Jahrzehnten ein Garant dafür, dass kompetente Beratung direkt bei den Menschen ankommt", betont Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Kurze Wege, persönliche Gespräche und rasche Unterstützung bei Fragen zur Wohnbauförderung zeichnen die Standorte aus. Die Landesrätin ist überzeugt: Gerade die Verbindung aus fachlicher Expertise und regionaler Nähe mache die Außenstellen zu einem unverzichtbaren Teil der niederösterreichischen Wohnbaupolitik.

Beratung mit Herz

Vor Ort helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Neubau, Sanierung, Wohnzuschuss und Fördermöglichkeiten und begleiten Bürgerinnen und Bürger durch die Verfahren. Ergänzend steht die NÖ Wohnbau-Hotline (02742/22133) Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 14 Uhr zur Verfügung. Auch auf ausgewählten Hausbaumessen ist die NÖ Wohnungsförderung mit einem eigenen Beratungsstand vertreten.

Jubiläum in Mödling

Stellvertretend für alle Außenstellen rückt anlässlich des Jubiläums die Dienststelle auf der Bezirkshauptmannschaft Mödling in den Fokus. Dort gratulierte Teschl-Hofmeister auch Mitarbeiterin Elisabeth Tischler ganz herzlich – sie feiert heuer ihr 45-jähriges Dienstjubiläum. Die Landesrätin bedankte sich für deren langjährigen, engagierten Einsatz.

Fazit: Seit 40 Jahren steht die wohnortnahe Beratung für Nähe, Kompetenz und rasche Hilfe – ein Erfolgsmodell mit Zukunft.