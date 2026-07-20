KTM Motorhall nimmt in Ferien Fahrt auf

Beim Eintrittspreis sind noch keine Simulator-Erlebnisse inkludiert.

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Mattighofen. Das KTM Museum im Herzen Mattighofens ist ein abwechslungsreiches, wetterunabhängiges Familien-Ausflugsziel.

Auf Kinder ab sechs Jahren warten am 5. und 6. August bei den "Orange Kids Days" vollelektrische Mini-Crosser an der Motocross Strecke in Sollern - geschützt mit einer kompletten Motocross-Ausrüstung und unter Anleitung von Instruktoren. Der Eintritt in die KTM-Motorhall kostet 16 Euro, Kinder bis 5 Jahre sind frei, von 6 bis 13 Jahre sechs Euro. Für den Audioguide werden zusätzlich fünf Euro verlangt. Ein X Bow Simulator-Ticket, gültig für fünf Minuten, kostet 3,50 Euro. 10 Minuten Moto GP-Feeling kostet 9,90 Euro.