DREI SIEGER
Falstaff-Tipps für Easy Food in OÖ
In Oberösterreich gibt es drei Sieger mit jeweils 95 Punkten:
Heli's Restaurant in Vöcklabruck hat ganz ohne Tierleid 95 Falstaff Punkte erzielt: Manche Köche schmücken sich mit veganen Speisen, weil es ins Konzept passt. Helmut "Heli" Peitbuchner ist anders. Für ihn ist es eine Lebensphilosophie, und er zeigt, wie vielfältig und köstlich fleischlose, saisonale Speisen schmecken. Gerne kocht er mit fast vergessenen Sorten.
Im Burger-Werk in Gmunden sind Burger nicht gleich Burger. Gourmets mit Appetit können sich hier über große Burger freuen. Der Hit ist der American Burger mit Rind und Pulled Pork. Auch beliebt: vegane Burger.
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Im Koch Baukasten in Mehrnbach (Bez. Ried) ist man ganz flexibel:
Uniforme Burger, die nach den gleichen Prinzipien zusammengestellt werden, haben ihren Liebreiz verloren. Geschmäcker sind unterschiedlich: Der eine will ein Gurkerl oder Sardellen extra, der andere keinen Käse, und andere bevorzugen Rösti. Kein Problem. Alles ist hier möglich.
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