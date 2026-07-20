Malle-Party im ZDF
Fernsehgarten-Eskalation wegen Fußball-Tipp von Moderator Elton
Die beliebte Mallorca-Party im ZDF-"Fernsehgarten" war am Sonntag gerade erst wenige Minuten alt, als die Stimmung auf dem Mainzer Lerchenberg kurzzeitig kippte. Eigentlich sollten Ballermann-Größen wie Mia Julia, Mickie Krause, Julian Sommer und Lorenz Büffel für reine Fiesta-Stimmung sorgen. Neben Andrea Kiewel feierte Entertainer Elton seine Premiere als Co-Moderator und stimmte fleißig Hits wie "Johnny Däpp" an. Doch ein unüberlegter Kommentar zu einem sportlichen Großereignis brachte das Publikum gegen ihn auf.
Falscher Tipp bringt Buh-Rufe
Als Andrea Kiewel das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien ansprach, verriet Elton seinen persönlichen Favoriten. Der Moderator erklärte offen, dass er in seiner familiären Tippgemeinschaft führe und auf einen Turniersieg von Argentinien gesetzt habe. Er glaube fest an den Erfolg der Südamerikaner. Die rund 6500 anwesenden Fans im Malle-Fieber reagierten prompt mit einem gellenden Pfeifkonzert und lauten Buh-Rufen auf diese Aussage.
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Namensgeheimnis und strenge Regeln
Es blieb nicht der einzige persönliche Moment der Show. Andrea Kiewel entlockte ihrem Kollegen auch die Geschichte hinter seinem Künstlernamen. Elton, der eigentlich Alexander Duszat heißt, erklärte, dass der Name auf seine Schulzeit zurückgehe. Wegen einer dicken Hornbrille, einer merkwürdigen Frisur und seiner damaligen Statur habe er an Elton John erinnert. Kiewel selbst gab zudem zu, noch nie am Ballermann gewesen zu sein, da sie im Sommer durcharbeite und Angst habe, dort zu versacken. Trotz Party-Atmosphäre blieb es auf dem Gelände übrigens trocken: Das ZDF schenkte in dieser Saison ausschließlich alkoholfreie Getränke aus, weshalb auch die lautstarken Freibier-Forderungen der Künstler erfolglos blieben.
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