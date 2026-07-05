TV-Serie
Arnautovic mit Liebes-Erklärung an seine Sarah: "Danke, Gott, oida"
Fußball-Star Arnautovic war vor der Beziehung mit einigen Abfuhren konfrontiert, da er mehrere Jahre um Sarah kämpfen musste. "Es kann nicht sein, dass ich meinen Willen nicht bekomme. Weil ich bin eigentlich der, wenn er etwas will, dann tu ich alles dafür, dass ich es bekomm‘", erinnert sich der Stürmer zurück.
Jedes Mädchen haben?
Der erste Kontakt zwischen den beiden fand im Jahr 2010 statt. Während der Kicker damals dachte, er könne jedes Mädchen haben, belehrte Sarah ihn eines Besseren, da sie lange Zeit Zweifel an seinen Absichten hatte.
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Großer Kampfgeist im Jahr 2010
Annäherungen ließ sie anfangs nur mit großer Zurückhaltung zu. Freunde sagten damals zu ihm: "Verschwende deine Zeit nicht, du wirst frustriert sein und es nicht kriegen." Doch genau das weckte den Kampfgeist in dem heutigen Sport-Star.
Starker Charakter
Ihr starker Charakter und ihre starke Persönlichkeit hatten es ihm angetan. Als er im Jahr 2010 nach Bremen wechselte, rief er als erstes Sarah an. Der Weg zum gemeinsamen Liebesglück war für ihn laut eigenen Aussagen rückblickend extrem steinig.
“Danke auch dem lieben Herr Gott, oida, dass er mir so eine Frau geschenkt hat. Ich liebe diese Frau so sehr, ich kann das gar nicht in Worten beschreiben.”
Marko Arnautovic
Emotionale Liebeserklärung im TV
Heute ist der Rekord-Nationalspieler überglücklich mit der Entwicklung und zeigt sich in der Premieren-Folge der Show von seiner verletzlichen Seite. Er finde gar keine passenden Worte, um zu beschreiben, wie sehr er sie liebe. Arnautovic fand am Ende emotionale Worte für seine Partnerin: „Danke auch dem lieben Herr Gott, oida, dass er mir so eine Frau geschenkt hat. Ich liebe diese Frau so sehr, ich kann das gar nicht in Worten beschreiben."
In einer neuen Folge von "Team Arnautovic" geben Sarah & Marko Arnautovic einen offenen & persönlichen Einblick in ihre gemeinsamen Reise. Zu sehen am Sonntag, den 5. Juli, um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4.
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