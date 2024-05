Chip im Gehirn: Elon Musk sucht weitere Freiwillige

Nach dem erfolgreichen Einsatz eines Hirn-Implantats, soll nun der nächste Schritt folgen.

Wie der US-Milliardär Elon Musk am Freitag auf der Social Media Plattform "X" bekanntgab, nimmt sein Start-Up-Unternehmen mit dem klingenden Namen "Neuralink" wieder Bewerbungen entgegen - für einen Chip-Einbau im menschlichen Gehirn.

Zweiter Gehirn-Chip seiner Art

Vor fünf Monaten erst nahmen Elon Musks Forscher den ersten Eingriff dieser Art vor - mit Erfolg. Dem 30-jährigen Probanden Noland Arbaugh, der nach einem Tauchunfall seit 2016 querschnittsgelähmt war, wurde ein Chip im Gehirn eingepflanzt. Zwar sei letzte Woche bekanntgeworden, dass das Implantat unvorhergesehene Probleme verursacht hätte, diese konnten allerdings rasch behoben werden, sodass Arbaugh sein Gehirn wieder einwandfrei per Computer-Cursor steuern kann.

Eingriff hat "Leben verändert"

„Ich hatte nichts, um morgens aufzuwachen, und das hat sich für mich geändert“, sagte Arbaugh in einem Interview mit Good Morning America, das am Freitag ausgestrahlt wurde. „Ich war einfach sehr glücklich, dass ich ein Teil von etwas sein würde, das ich für so monumental halte. Das ist der nächste Schritt, um Menschen mit Lähmungen zu helfen.“ Diese Worte könnten nun als Motivation für weitere Probanden dienen, um mit Hilfe von Implantaten menschliche Gehirne mit Computern verbinden, etwa zur Steuerung ihres Smartphones. Und auch blinden Menschen soll geholfen werden, ihr Augenlicht wiederzuerlangen.